المصريون بسلطنة عمان يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.. صور

شهدت سفارة مصر بسلطنة عمان، منذ قليل، توافد عدد ملحوظ من أبناء الجالية المصرية، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة المصرية منذ الصباح الباكر.

وحرص الناخبون على اصطحاب أبنائهم وأقاربهم خلال الإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة، إيماناً بأهمية المشاركة فى العملية الانتخابية، بهدف دعم مؤسسات الدولة، حاملين أعلام مصر ولافتات دعم للوطن.



وحرص طاقم السفارة المصرية هناك، على تذليل كافة العقبات أمام الناخبين، مع توضيح الآلية الصحيحة للتصويت والاشتراطات اللازمة التى وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات، منذ توافد الناخبين على مقار اللجان.

يذكر أن العملية الانتخابية تجري خارج مصر أيام الجمعة والسبت والأحد فى 137 سفارة وقنصلية فى 121 دولة حول العالم، والتى صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

وتعمل اللجان الانتخابية خارج مصر اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لكل دولة.



وكانت دولة نيوزيلندا أول دولة فتحت فيها السفارة المصرية أبوابها أمام الناخبين، حيث يوجد فرق توقيت بين مصر ونيوزيلندا بمقدار 11 ساعة كاملة، بعدها دولة استراليا .



وقد أعلنت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، انطلاق غرفة عمليات وزارة الهجرة لمتابعة انتخابات المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024، والتي تستمر لمدة 3 أيام 1، 2، 3 ديسمبر 2023، حيث يتم الرد على كافة استفسارات وأسئلة المصريين بالخارج على مدار الساعة، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات.

المصريون بسلطنة عمان يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

المصريون بسلطنة عمان يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

المصريون بسلطنة عمان يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

المصريون بسلطنة عمان يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية