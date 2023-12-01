تناول الموز على معدة فارغة مضر للصحة

يعد الموز من أكثر الفواكه اللذيذة والمتعددة الاستخدامات والتي يحبها الناس في جميع أنحاء العالم، فهي توفر الطاقة وتحتوي على العديد من العناصر الغذائية وبأسعار معقولة أيضًا ومع ذلك، يحذر خبراء الصحة من أنه لا ينبغي تناول الموز بمفرده في وجبة الإفطار، ولا ينبغي تناوله على معدة فارغة، حسبما ذكرت صحيفة تايمز أوف إنديا.

ووفقا للخبراء، يحتوي الموز، من بين أشياء أخرى، على كميات كبيرة من الكربوهيدرات والسكريات الطبيعية وهكذا تساهم الفواكه في زيادة مستويات السكر في الدم، مما يؤثر سلباً على آليات الشهية فبعد وقت قصير من تناول وجبة خفيفة حلوة على معدة فارغة، يبدأ الشخص في الشعور بالجوع مرة أخرى والبحث عن الطعام.

وذكرت المجلة أن دراسات مختلفة أظهرت أن تناول الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات بانتظام على وجبة الإفطار يزيد من الجوع ويزيد من خطر زيادة الوزن على المدى الطويل.

سبب آخر لعدم التوصية بتناول الموز على معدة فارغة هو احتوائه على حمض الفاكهة الذي يهيج الغشاء المخاطي في الجهاز الهضمي وعند تناولها على معدة فارغة، فإن أي فاكهة (الموز ليس استثناءً) يمكن أن تسبب مشاكل خطيرة في الجهاز الهضمي.

ولا تنس أن الموز يحتوي على نسبة عالية من المغنيسيوم، وتناولها على معدة فارغة يمكن أن يسبب خللاً في التوازن بين الكالسيوم والمغنيسيوم في الدم مع آثار ضارة لاحقة على نظام القلب والأوعية الدموية.

ما هي أفضل طريقة لتناول الموز؟

وينصح الخبراء بتناولها مع الأطعمة الأخرى لموازنة الكربوهيدرات والسكر، باعتباره طعامًا غنيًا بالألياف والكربوهيدرات، يستفيد الموز من اقترانه بالدهون الصحية ومصدر جيد للبروتين. يفضل تناول الموز مع زبدة الفول السوداني أو البيضة المسلوقة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن إضافتها إلى دقيق الشوفان أو تناولها مع اللوز والجوز.