إسرائيل تتسلم 6 أسرى ضمن الدفعة السابعة من اتفاق التبادل مع حماس

تسلمت إسرائيل 6 أسرى إسرائيليين ضمن الدفعة السابعة من اتفاق التبادل مع حركة حماس، وفق روسيا اليوم.

وجرى تسليم الأسرى بعد ان تسلمهم الصليب الأحمر عبر معبر رفع استكمالا للدفعة السابعة، حيث تم في وقت سابق من يوم الخميس تسليم أسيرتين إسرائيليتين.

وفي وقت سابق، أعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية، عن بدء نقل الأسرى الفلسطينيين إلى سجن عوفر تمهيدا للإفراج عنهم.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنايمين نتنياهو أعلن عن وصول الأسرى الإسرائيليين الستة.