مكافحة المخدرات..رابط نتائج القبول المبدئي على الرتب (جندي أول وجندي)

مكافحة المخدرات.. جذبت اهتمام الكثيرون من المواطنين السعوديين ممن تقدموا لشغل رتب عسكرية الفترة الاخيرة، تزامناً مع الإعلان عن نتائج القبول المبدئي.

عبر ابشر.. نتائج القبول المبدئي بمكافحة المخدرات

ونشرت مكافحة المخدرات عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "X" تويتر سابقا، تفاصيل إعلان الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، لنتائج القبول المبدئي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات على الرتب العسكرية على رتبة (جندي أول - جندي) للرجال، موضحة أن النتائج متوفرة بشكل إلكتروني.

ونشرت مديرية مكافحة المخدرات، أنه يمكن الإطلاع على نتائج وطلبات القبول من خلال الدخول إلى منصة (أبشر - توظيف) عبر الرابط التالي.. https://jobs.sa .

معايير القبول بقطاع مكافحة المخدرات السعودية

يذكر أن المديرية العامة لمكافحة المخدرات حددت عدد من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين على وظائفها والتي جاءت على النحو التالي:

- أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خدمة الدولة خارج المملكة.

- أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليه بالإدانة في أي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

- ألا يكون سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماته من أحد الكليات أو المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب.

- ألا يكون موظفاً في جهة حكومية.

- ألا يكون متزوجًا من غير سعودية.

- اجتياز المتقدم كافة اجراءات واختبارات القبول.

- أن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية.

- توفر المؤهل العلمي والفني للوظيفة المتقدم لها مع ضرورة مصادقة المؤهل العلمي والفني من قبل جهة الاختصاص.