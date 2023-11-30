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الجمعة 01 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

أبو الغيط يبحث تطورات الوضع في غزة مع سكرتير عام الأمم المتحدة

ابو الغيط
ابو الغيط


عقد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية جلسة مباحثات ثنائية مع أنطونيو جوتيريش السكرتير العام للأمم المتحدة يوم الاربعاء ٢٩ الجاري بمقر المنظمة الأممية بنيويورك، وذلك  على هامش مشاركة ابو الغيط بجلسة لمجلس الأمن عقدت بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع فلسطين وخصصت لمناقشة الوضع في غزة.


وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام أن جلسة المباحثات مع جوتيريش شهدت توافقا كبيرا في الرأي حول ضرورة وقف الحرب في غزة بأسرع وقت ممكن، والعمل على إدخال المساعدات إلى القطاع على نحو مستدام وبصورة تلبي حاجات السكان الذين يقفون على حافة المجاعة.


وأضاف رشدي أن ابو الغيط عبر مجددا عن تقديره لمواقف جوتيريش التي عكست روح ميثاق الأمم المتحدة والالتزام بالقانون الدولي الإنساني بصورة مطلقة وليست انتقائية.


وأضاف رشدي ان الطرفين بحثا سبل العمل على الصعيد الدولي من أجل تكثيف الزخم المناهض لاستمرار الحرب الاسرائيلية على غزة، وكيفية تحويل الهدن الإنسانية الى وقف شامل لإطلاق النار.

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