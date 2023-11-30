البيت الأبيض يعلن دعمه لإسرائيل في حال تجدد الحرب على غزة

أكد البيت الأبيض مساء اليوم الخميس أنه يواصل جهوده مع قطر ومصر لتمديد الهدنة الإنسانية في غزة بين حماس وإسرائيل، معرباً عن أمله في إطلاق سراح المزيد من الأسرى.

وأكد منسق مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي إنه عندما تتخذ إسرائيل قراراً بملاحقة حماس مجدداً، فستواصل أمريكا دعمها.

وعن الأسرى الأمريكيين، قال كيربي إن "6 أميركيين غادروا غزة حالياً، وهناك امرأة لا يمكن الاستدلال عليها.

في سياق آخر أكد كيربي أن أميركا "تستنكر" واقعة إطلاق نار قرب القدس، ووصفها بالهجوم الإرهابي.

وأودى هذا الهجوم بحياة ثلاثة أشخاص في محطة للحافلات بالقدس وقد تبنته حركة حماس.

وقال كيربي: نحن بالطبع ندين هذا الهجوم الإرهابي، وهذا العنف الشنيع، مضيفاً أن هذا الهجوم يشكل مثالاً جديداً على التهديد الذي تشكله حماس على الشعب الإسرائيلي والدولة الإسرائيلية.