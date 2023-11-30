قوة صناعة الأفلام الصهيونية

وودى آلن: «أنا أؤيد إسرائيل منذ يوم تأسيسها»

الآن هناك اعتراف بالهيمنة اليهودية على السينما

وودى آلن، وميل بروكس، والأخوة ماركس، والأخوة كوين، وجود أباتاو: جميعهم أسماء مألوفة فى هوليوود - وجميعهم يهود. إذن ما هى أهمية انتشار الفنانين اليهود فى تاريخ السينما؟ وما الذى يجعل الفيلم «يهوديًا»؟.. خلال الحرب على غزّة أُجريت مع آلن مقابلة على موقع «ذا ديلى بيست» الأمريكى تخلّلها سؤال يخصّ رأيه فى الأحداث الجارية فى غزّة. بعد أن عبّر عن خيبة أمله لأن لا سلام حلّ بين العرب والإسرائيليين، وأن الوضع مازال «مأساويًا ومريعًا» وأن «القادة فى إسرائيل والقادة العرب لم يستطيعوا أن يتوصلوا لاتفاق» وأن «لا أحد من الطرفين يبدو مستعدًا لتصحيح الوضع» ويكمل كلامه قائلا: «لكنى أشعر أن العرب لم يكونوا لطفاء من البداية، وهذه كانت مشكلة كبيرة، كان اليهود قد خرجوا لتوّهم من حرب مريعة حيث أُبيدوا بالملايين وأضطُهدوا فى كلّ أوروبا، وقد أُعطوا هذه القطعة الصغيرة جداً من الأرض فى الصحراء، ولو أن العرب فقط قالوا: انظروا، نعرف ما الذى مررتم به، خذوا هذه القطعة من الأرض وسنكون جميعاً أصدقاء وسنساعدكم. وعندها سيأتى اليهود فى سلام، لكن العرب لم يفعلوا ذلك ولم يكونوا لطفاء ما أدى إلى مشاكل، ومع السنين ارتكب الطرفان أخطاء، كانت هنالك أخطاء فى العلاقات العامة، وكان هنالك سوء إدارة مريع جداً».

يوضح جيسون سولومونز، الناقد السينمائى البريطانى واليهودى: «لقد تغيرت بالتأكيد فكرة ماهية الفيلم «اليهودى» خلال العشرين عامًا الماضية». «أعتقد أنه فى السابق كان عادةً نوعًا نموذجيًا من الكوميديا، وعادةً ما كان من إخراج وودى آلن. ولكن الآن هناك اعتراف بالهيمنة اليهودية على برودواى خلال القرن الماضى من خلال إيرفينج برلين وجيرشوين، ورودجرز، وهامرشتاين على سبيل المثال لا الحصر «كلهم مؤلفون موسيقيون»، وأعمالهم، عن المنفى والغرباء، قد ترشحت فيما بعد لتصبح أفلاما. أعتقد أنهم جعلوا من الممكن أن يكون الفيلم يهوديًا دون أن يكون فى الواقع عن اليهود، لأنهم يستكشفون هذه القضايا. يمكنك حتى أن تذهب إلى أبعد من ذلك لوصف الأفلام الموسيقية الرائعة فى الخمسينيات من القرن الماضى مثل Showboat أو Porgy and Bess بأنها يهودية الأصل. لقد تماهى كتابها مع النضال الأمريكى الأفريقى باعتباره صراعهم الخاص. لقد فهموا الحزن والتمييز والبؤس. إن المسرحيات الموسيقية الأمريكية العظيمة يهودية فى رغبتها فى خلق فكرة عن أمريكا كوطن. لقد تسللت العديد من موضوعات السينما الرائعة من تلك النقطة.

يضيف جيسون سولومونز: «لقد كان الأمر يتعلق بالهولوكوست». «والكلام دائما عن المحرقة. لكن أصبحت المواضيع أكثر شمولية الآن - الزواج، والختان، والالتزام بالشريعة اليهودية، وعدم الإيمان بالله ولكن البقاء يهوديًا، وتكريم الأسرة والماضى أثناء المضى قدمًا نحو المستقبل. هذه نقاط درامية تصادمية كبيرة جاهزة للمناقشة. ومع ذلك، فهى نفس الأسئلة التى تطرحها الأقليات الأخرى على نفسها أيضًا – مثل الجالية الهندية البريطانية فى أفلام جورندا تشادا، أو العائلات العربية فى الأفلام الفرنسية مثل الكسكس لعبدالكشيش.

ترى جودى أيرونسايد، معالجة درامية سابقة تعيش فى لندن، كانت تدير مهرجان الأفلام اليهودية فى المملكة المتحدة، الذى يقام فى شهر نوفمبر من كل عام، على مدار السبعة عشر عامًا الماضية. فى العام 2014، من بين أكثر من 600 فيلم مقدم من جميع أنحاء العالم، قامت بجدولة أفلام متنوعة مثل الكاردينال اليهودى، وهو فيلم فرنسى يعرض تفاصيل القصة الحقيقية للمولود اليهودى جان مارى لوستيجر، الذى أصبح رئيسًا للكنيسة الفرنسية؛ كب كيك، للمخرج الإسرائيلى إيتان فوكس (مؤلف ومخرج ومنتج إسرائيلى. ولد فى نيويورك، بالولايات المتحدة فى 21 أغسطس عام 1964. وكان ايتان قد هاجر مع أسرته إلى إسرائيل وهو فى الثانية من عمره. ومن أشهر أعماله، فيلم Yossi & Jagger فى عام 2002، وفيلم Walk on Water فى عام 2004، وفيلم The Bubble فى عام 2006، وفيلم Sublet فى عام 2020. وفازت أفلامه بـ 28 جائزة دولية، فى مهرجان برلين السينمائى ومهرجان تريبيكا السينمائى والمجلس الوطنى للمراجعة بالولايات المتحدة)، يدور فيلمه حول مجموعة من فتيات تل أبيب انتهى بهن الأمر بالمشاركة الإسرائيلية فى مسابقة الأغنية على غرار يوروفيجن؛ والكونجرس، وهو فيلم رسوم متحركة عبرى لفالس مع مخرج أفلام بشير آرى فولمان يسخر من ثقافة المشاهير اليوم. ومع ذلك، تؤكد أيرونسايد أن الصور النمطية لا تزال مطبقة وأن الكثيرين يجهلون ثروة المواد المتوفرة لديها.

تضحك قائلة: «لا يزال الناس يأتون إلى ويسألوننى عما إذا كنت أقوم ببرمجة عازف الكمان على السطح». «أود أن أقول هذه الأيام إننى سأعرّف الفيلم بأنه يهودى، إذا كان من إخراج مخرج يهودى، أو كان له موضوع يهودى من نوع ما. وبما أننا أصبحنا أكثر نضجًا كمهرجان، فقد أصبحنا أكثر استرخاءً حيال ذلك. فى بعض الأحيان قد يعنى ذلك أننا سنقوم ببرمجة فيلم عربى عن الشرق الأوسط، مما يؤثر بشكل مباشر على الحياة فى إسرائيل».

سياسات الهوية

«أود أن أقول إن الموضوع الأكبر فى هذه الأفلام الذى أراه فى هذا المناخ الحالى، هو البحث عن الهوية، سواء كان ذلك الهجرة أو اللاجئين أو البحث عن الانتماء. إنه شىء مشترك بين العديد منهم هذه الأيام، سواء كان فيلمًا يهوديًا تم إنتاجه فى أمريكا الجنوبية أو السويد. أعتقد أن هذا بالتأكيد نتيجة لانتقال الكثير منا إلى وطنهم بعد إنشاء دولة إسرائيل، أو التشتت بعد المحرقة. ومن المؤكد أن الأمر لم يعد يتعلق فقط بقائمة شندلر بعد الآن.

فى حين هيمنت أمريكا على الثقافة اليهودية فى الأفلام لعقود من الزمن، فإن أحد أكبر التغييرات فى السنوات العشر الماضية هو قوة صناعة الأفلام الإسرائيلية - وفقًا للمنتجة اليهودية الأمريكية ديانا ناباتوف. تنتج خمس أو ست مدارس سينمائية بارزة من صنع الشباب، بينما فاز مخرجون مخضرمون مثل آرى فولمان بجائزة مهرجان كان السينمائى عن فيلم فالس مع بشير، وهو فيلم رسوم متحركة فريد من نوعه يحكى تفاصيل الحرب الإسرائيلية اللبنانية.

وتؤكد: «لا يمكنك الآن أن تكون يهوديًا، وتعيش فى إسرائيل، ولا تكون مسيسًا، أو لا تكون على دراية بموضوعات الحرب، وهذا يمكن أن يضفى عظمة على السينما المحلية». «أنت تتنفسه فى الهواء من حولك. الحرب، والحزن، والولاء، والتكلفة البشرية للصراع». أعتقد أن هذا قد شجع جيلًا جديدًا من صانعى الأفلام الجريئين للغاية، على النظر فى هذه القضايا. إنها سينما شابة وهناك الكثير من الإمكانيات. ومع ذلك، لا نريد أن تكون الحرب هى السمة المميزة لما يمثله الفيلم الإسرائيلى أو اليهودى الآن. فيلمى الوثائقى الأخير، «الرقص فى يافا»، يدور حول مدرس رقص فلسطينى يحقق المصالحة بين الأطفال اليهود والفلسطينيين.

تؤكد جودى أيرونسايد أن الكوميديا لا تزال هى السمة المميزة الأكثر نجاحًا للفيلم اليهودى، «التى يعرفها الجميع دون أن يدركوها فعليًا - إلى الحد الذى يعتقد فيه الجميع أن وودى آلن هو فكاهة «نيويورك»، إنها جزء كبير من الثقافة الأمريكية».

وأجرت القناة الثانية الإسرائيلية مقابلة مع ألين 5 أكتوبر 2013 فى فرنسا قبل عرض فيلمه فى أجزاء من أوروبا «بلو جاسمين»، وهو فيلم درامى كوميدى من بطولة كيت بلانشيت.

وعندما سُئل عما إذا كان من الصعب هذه الأيام أن تكون يهوديًا فى الولايات المتحدة، أجاب ألين فورًا: «لا، لا أعتقد ذلك». وأضاف بسخرية أنه «بموجب معايير التسامح المنخفضة تجاه اليهود فى جميع أنحاء العالم، كانت أمريكا دولة متسامحة للغاية».

ومضى يقول، مع ذلك، «أشعر أن هناك الكثير من الناس الذين يخفون مشاعرهم السلبية تجاه اليهود، ويخفونها فى شكل انتقادات مناهضة لإسرائيل، وانتقاد سياسى، فى حين أن ما يقصدونه فى الواقع هو أنهم لا يحبون اليهود».

فى مقابلة أجرتها صحيفة يديعوت أحرونوت، والتى ترجمها وأبرزها جى جى جولدبرج، تحدث ألين بشىء من العمق عن يهوديته: «لقد نشأت فى جو يهودى وجعلونى بار ميتزفه، لذلك من الواضح أنه عنصر سيبقى. فى حياتى بشكل دائم... لكننى لا أؤمن بالأديان المنظمة. أغلبهم يستغلون الناس، وأعتقد أن هذه الأديان ليس لها علاقة بالله. اليوم أشعر بأننى يهودى بشكل رئيسى عندما يهاجمنى الناس بسبب كونى يهودى.

وتحدث بإيجابية عن إسرائيل، على الرغم من اعترافه بعدم زيارتها قط: «أنا أؤيد إسرائيل وأؤيدها منذ يوم تأسيسها. لقد عاملها جيران إسرائيل معاملة سيئة وقسوة، بدلاً من احتضانها وجعلها جزءاً من أسرة دول الشرق الأوسط. على مر السنين، ردت إسرائيل على هذه الهجمات بطرق مختلفة، أوافق على بعضها وبعضها أقل من ذلك. أدرك أن الإسرائيليين مروا بأوقات عصيبة، ولا أتوقع أن تتصرف إسرائيل بشكل مثالى فى كل مرة، وهذا لا يغير حقيقة أنها بلد رائع ورائع».

وردا على سؤال مباشر عن سبب عدم زيارته، قال ألين إنه لم يكن سائحا وكان يزور باريس ولندن وروما بانتظام فقط. وقال: «زوجتى من أصل كورى، وهى تحاول منذ سنوات إقناعى بالذهاب معها إلى كوريا الجنوبية، ولكن دون جدوى حتى الآن». «إنها أيضًا مهتمة جدًا بإسرائيل وتريد الذهاب إلى هناك مع الفتيات، حتى يتمكن من رؤية وفهم ثقافة والدهم اليهودية. أفترض أننا سنذهب ونزور إسرائيل».

يقول سولومونز: «دعونا نكون صريحين، الكوميديا الأمريكية أصبحت الآن كلها كوميديا يهودية». «من جود أباتاو إلى سيث روجن الذى حقق نجاحًا كبيرًا، هناك القليل جدًا فى أمريكا الشمالية الذى لم يتأثر باليهودية. أصبح التنغيم والتصريف اليهودى طريقة إيصال الخطاب الأمريكى. الكوميديا، فى الواقع، هى اللغة اليهودية العامية. إنها تربط بين الدينى والعلمانى».

على الرغم من هيمنتها على التيار الرئيسى، وهدف مهرجان الأفلام اليهودية فى المملكة المتحدة للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الجمهور غير اليهودى، إلا أن أيرونسايد تعتقد أن القيمة الأكبر لسينماها هى تثقيف الجمهور. تقول: «لدينا الكثير من الأشخاص المتباينين فى جميع أنحاء العالم، والعديد من الاختلافات - وفقًا لجميع جنسياتنا ومعتقداتنا المختلفة، سواء كانت دينية أو علمانية. فى كثير من الأحيان، أرى يهودًا يشاهدون أفلامًا عن أشخاص آخرين ينتمون إلى دينهم ويقولون: «لم يكن لدى أى فكرة عما حدث». وتضيف «هذا هو الشىء العظيم فى كونك يهوديًا - فنحن جميعًا مختلفون تمامًا، ومع ذلك يمكننا الذهاب إلى أى كنيس فى العالم ونستمر فى سماع نفس الصلوات باللغة العبرية. أعتقد أن السينما تعلمنا أننا أشخاص كثيرون، ولكننا واحد فى نفس الوقت».