جامعة دمنهورتستضيف حملة القومى للإعاقة "صوتك حقك"

إستقبل الدكتور إلهامى ترابيس - رئيس جامعة دمنهور، كل من الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة و الدكتورة إيمان كريم - المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة وذلك بمبنى إدارة الجامعة اليوم الخميس الموافق ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣.

وخلال اللقاء أعرب الدكتور الهامى ترابيس عن سعادته بإستضافة جامعة دمنهور لحملة صوتك حقك بالتعاون مع المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة والتى تهدف إلى نشر الوعي و التثقيف السياسي للطلاب ذوى الإحتياجات الخاصة و ذويهم وحثهم على المشاركة الإيجابية ودمجهم فى الحياة السياسية عن طريق النزول فى الإنتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ و ممارسة حقهم الدستورى فى الإدلاء بأصواتهم .

وأكد الدكتور إلهامى حرص الجامعة على تقديم كامل الدعم لأبنائه الطلاب عامة و طلاب ذوى الهمم خاصة و توفير كافة السبل لهم و النظر بعين الإعتبار لإحتياجاتهم من خلال التعاون مع العديد من الجهات المحلية والدوليه و ذلك لخلق بيئة تعليمية دامجة وجاذبة للطلاب ذوى الإعاقة تخلو من التنمر والعوائق وتوفير فرص تعليمية مكافئة.

وأشادت الدكتورة نهال بلبع بالتعاون المثمر بين محافظة البحيرة ،وجامعة دمنهور لدعم ذوى الهمم ،و إزالة ما يقابلهم من معوقات وتوفير بيئة ملائمة لدمجهم داخل المجتمع الجامعى .

و إختتمت الزيارة بندوة تحت عنوان "صوتك حقك" بكلية التربية بالجامعة تحت رعاية الدكتور إلهامى ترابيس - رئيس الجامعة ، و الدكتورة أمل مهران - قائم بعمل عميد كلية التربية ،وبحضور كلا من الدكتورة إيمان كريم ،و نجوى خلف عضو مجلس النواب

و إستهلت الدكتورة أمل حديثها بالشكر الموصول لرئيس الجامعة على إتاحة الفرصة لإستقبال هذه الفاعلية الهامة لتوعية الطلاب الحضور و خاصة ذوى الهمم بحقهم فى المشاركة السياسية..

ومن جانبها قدمت الدكتورة إيمان كريم ،الشكر والتقدير لرئيس الجامعة ، على الجهد المبذول من جانبه لإستضافة الحملة وأعربت عن سعادتها بوجودها فى محافظه البحيرة وجامعه دمنهور لأول مرة ، و فى حديثها أكدت على أهمية مباشرة ذوى الإعاقة لحقوقهم السياسية و النزول للإدلاء بأصواتهم فى الإنتخابات الرئاسية القادمة فى الجمهورية الجديدة ، وتناولت أهم التيسيرات الموجودة داخل اللجان المقدمة من الهيئة الوطنية للإنتخابات لأول مرة فى مصر لذوى الإعاقة مثل ورقة إقتراع بطريقة برايل ذات جودة عالية للإدلاء بأصواتهم بمنتهى الشفافية و الإستقلالية كما تقدم لذوى الإعاقات السمعية بوسترات فى لجان الإقتراع تشرح طريقة كيفية الإدلاء بأصواتهم دون الحاجة للمساعدة .