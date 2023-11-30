قصور الثقافة تختتم فعاليات الدورة 20 من البرنامج التثقيفى «الاستراتيجية والأمن القومى»

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيونى، اليوم الأول، فعاليات البرنامج التثقيفى «الاستراتيجية والأمن القومى» للمجموعة العشرين من العاملين بالهيئة، الذى نظمته بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية العليا، من خلال الإدارة المركزية للتدريب وإعداد القادة الثقافيين برئاسة د. منال علام.

فى كلمتها أكدت رئيس المركزية أهمية برنامج الأمن القومى بمفاهيمه المتنوعة فى بناء الوعى المجتمعى الذى يعد ضرورة حتمية فى سبيل التأكيد على قيمة الهوية الوطنية المصرية وغرس قيم الانتماء للوطن ونبذ العنف والتطرف.

وفى أولى محاضرات اليوم الأخير أوضح اللواء أركان حرب عادل العمدة أن جغرافيا مصر وديموجرافيتها وضعتها محط أنظار وأطماع العالم كما فرضت عليها دور الدولة المحورية فى منطقتها مدافعة عن حقوق شعوبها، فهى فى مواجهة شاملة مع مصادر تهديد متعددة لأمنها القومى، ولا يمكن لصانع القرار المصرى أن يغفل تراكمات التاريخ التى تفرض تبنى مفهوم الأمن القومى الذى يشمل مجموعة اجراءات لحماية مصالحها الداخلية والخارجية من أى تهديد، بما يضمن تحقيق أهدافها وغاياتها القومية.

فيما أكد اللواء أركان حرب سمير بدوى أن مصر تعتمد بشكل كبير على نهر النيل حيث يعد المصدر الوحيد للمياه العذبة لديها، وبالتالى يعد أمناً قومياً بالنسبة لها الحفاظ على حصتها التاريخية منه، وأن مجرى النهر يبدأ من دول أخرى فى المنطقة، ما يضعها فى حالة اعتماد على الدول الواقعة فى أعلى المنبع، ويعد السد العالى على نهر النيل أحد أهم المشاريع الاستراتيجية فى مصر ويسهم فى تحكم تدفق المياه وتوليد الكهرباء، وأن البلاد تلجأ إلى تنويع مصادر المياه نظراً للزيادة السكانية عبر تنفيذ عدة إجراءات ومنها تحلية مياه البحر وتدوير المياه وتبطين الترع لتوفير المياه وتلبية احتياجات المواطنين وغيرها من الإجراءات.