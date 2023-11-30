ساعة وموبايل يضعان محمد رمضان في مرمى الانتقادات.. لن تصدق السعر

أثار الفنان محمد رمضان حالة من الجدل، بعد أن استعرض مجموعة من الهدايا القيمة التي تلقاها تعبيرًا عن نجاحاته الأخيرة، وإحيائه عددا كبيرًا من الحفلات سواء داخل مصر أو خارجها، والأمر الذي تسبب في غضب الجماهير وسط اتهموا بالغرور وعدم مراعاه شعور الأخرين.

ساعة وموبايل هدايا جديدة يتلقاها محمد رمضان

نشر محمد رمضان مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على إنستجرام وظهر خلالها وهو يفتح بوكس الهدية الذى تلقاها وكانت عبارة عن ساعة وموبايل iPhone 14 Pro Max والذى يبلغ سعره 1200 دولار فيما تبلغ قيمة الساعة من 1000 وحتى 1500 دولار.

محمد رمضان

محمد رمضان

وسرعان ما انهالت عليه التعليقات المهاجمة له من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي والتي جاءت كالأتي، "فعلا التواضع مبدأك ربنا يشفيك" و "الشبع بعد جوع مرض فعلا" و "تستحق كل النجاح إنت فعلا حد مش عادي بجد موهوب" و "مدلع نفسه وبفلوسه إنتو مالكو الله يزيده" و "حديث نعمة" ، "يا عم عرفنا انك معاك فلوس"، "مستجد النعمة هو اللي كل اغانية انا انا انا وشوفو عندي ايه وجبت ايه وباكل ايه"، كلنا من طين الله".

محمد رمضان

محمد رمضان

إلا أن هناك مجموعة من المتابعين الذين دعموا ودافعوا عنه وجاءت التعليقات كالأتي، "تستاهل كل خير يا فنان"، "ربنا يحبب فيك خلقه"، "تستاهل تقلك دهب حبيبي والخير كله"، "الاسطورة محمد رمضان"، "يليق بك كل شيء يا نمبروان".

محمد رمضان في أزمة بسبب البنوك

في الأيام الأخيرة تصدر اسم الفنان محمد رمضان محركات بحث جوجل بعدما قضت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد المنعقدة بجنوب الجيزة، بحبسه غيابيًا لمدة سنة، بتهمة ترويج أخبار كاذبة ضد بنك شهير، بدأت القصة عندما نشر الفنان مقطع فيديو يتهم فيه الدولة بالتحفظ على أمواله.

وقال محمد رمضان : " صحيت النهاردة على تليفون من البنك، بيقولي أستاذ محمد رمضان الدولة تحفظت على فلوسك، قلتله مفيش مشكلة أنا وفلوسي وبيوتي ولحم كتافي ملك بلدي وأهل بلدي".

وأضاف: "الناس الشعبيين اللي زي حالاتي والفلاحين والصعايدة قد مابيحطوا فلوس في البنك بيشيلو فلوس في بيوتهم .. مستورة"، ليرفق الفيديو بتعليق آخر قائلًا: أنا ومالي ملك بلدي وأهل بلدي، اللهم لا اعتراض".

في الوقت نفسه، قررت محكمة جنح العجوزة، حجز الدعوى المقامة من الإعلامي عمرو أديب التي تتهم محمد رمضان بالسب والقذف للنطق بالحكم في جلسة 28 ديسمبر المقبل.

وكانت المحكمة الاقتصادية قد قضت بتغريم الفنان محمد رمضان، بتهمة سب وقذف الإعلامي عمرو أديب، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي 300 ألف جنيه وإلزامه بدفع مبلغ 10 آلاف جنيه على سبيل التعويض المدني