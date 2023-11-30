الشباب والرياضة وUNFPA تطلقان فاعليات حملة مناهضة العنف ضد المرأة

نظمت وزارة الشباب والرياضة ممثلة في الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة)، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان فعالية التوعية ضد العنف من خلال مشروع المساحات الامنة بأسوان ( المساحة الأمنة بمركز شباب بدر) ، ضمن فعالية حملة ال ١٦ يوما توعية ضد العنف.

وتضمنت الفعالية مجموعة من الأنشطة والمحاضرات التدريبية ومعرض للمنتجات الحرفية وحضر الفاعلية ٢٢٠ من السيدات والفتيات.

ومن جهتها، أكدت منال جمال وكيل الوزارة رئيس الادارة المركزية لتمكين الشباب أن الفعالية تتضمن ندوات تثقيفية لمناهضة العنف ضد المرأة، ونشر الوعي وماينتج عنه، وتأثيره علي الأسرة، كما يتم تقديم الدعم النفسي من خلال الدورات التدريبية التي يتم تنفيذها بالمساحات الآمنة، كما يتم توفير متخصصين لإدارة الحالات التي تعرضت لأي نوع من أشكال العنف، مع توفير طبيب متخصص.