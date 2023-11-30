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الخميس 30 نوفمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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مؤرخ فرنسي: نتنياهو يريد تدمير الفلسطينيين والمجتمع الدولي غير موجود

المؤرخ الفرنسي شارل
المؤرخ الفرنسي شارل سان برو

قال المؤرخ الفرنسي شارل سان برو المدير العام لمرصد الدراسات الجيوسياسية، إنّ الصراع العربي الإسرائيلي يعود إلى تاريخ طويل من النزاع، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أراد أن يجعل من غزة عبرة وسعى إلى طرد الفلسطينيين من غزة، علاوة على ذلك، اليوم في خان يونس بجنوب غزة، يُطلب من السكان مغادرتها لأنهم سيقصفون.

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وأضاف "سان برو"، في لقاء خاص مع الإعلامية داليا عبدالرحيم عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "أين سيذهب هؤلاء الفقراء، لذا، نتنياهو يريد تدمير غزة والفلسطينيين بشكل عام، هذه خطته، وأعتقد أننا يجب أن نكون واضحين في وجهة النظر هذه".

وتابع المؤرخ الفرنسي: "المجتمع الدولي غير موجود في هذه الأزمة، علينا أن نكون واضحين، هناك الولايات المتحدة وإسرائيل، وهما لا يهتمان بالمجتمع الدولي على الإطلاق، حيث يتحدثان باسم الإنسانية ولا يهتمان بها حقا، ويجب علينا أن نكون واضحين، كما أن الأمم المتحدة غير موجودة، حيث يدلي جوتيريش بتصريحات رائعة ولكن لا تتبعها حقائق أو إجراءات فعلية".

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