لفائده أكبر.. حضري لاتيه بحليب اللوز اللذيذ

لاتيه بحليب اللوز من المشروبات المميزة، حيث يجمع بين المذاق اللذيذ والفائدة العالية؛ لإحتوائه على حليب اللوز الغني بالفيتامينات والدهون الصحية، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيره في المنزل.

لاتيه بحليب اللوز

طريقة عمل لاتيه بحليب اللوز

المقادير

- حليب لوز : 2 كوب

- قهوة سريعة الذوبان : 3 ملاعق صغيرة

- كريمة الخفق : حسب الرغبة (للتزيين)

- مكعبات ثلج : حسب الرغبة

- ماء ساخن : قليل

- سكر : حسب الرغبة

طريقة التحضير

ضعي مكعبات الثلج في كوب التقديم، وصُبي عليها حليب اللوز وضعي الكوب جانباً.

ذوبي القهوة سريعة الذوبان بالقليل من الماء الساخن جيداً مع إضافة السكر.

اخفقي القهوة جيداً حتى يصبح قوامها كثيفاً كالرغوة.

أضيفي مزيج القهوة فوق الحليب والثلج، ويمكنكِ التزيين بالكريمة المخفوقة بحسب الرغبة.

قدمي اللاتيه فوراً.

فوائد حليب اللوز

صحة العظام

نظرًا لأن حليب اللوز غني بالكالسيوم وفيتامين D، فإن تناوله سيساعد في الحفاظ على عظام قوية وصحية.

مستويات السكر في الدم

لا يسبب حليب اللوز غير المحلى ارتفاعًا مفاجئًا في مستويات السكر في الدم، مما يجعله خيارًا مثاليًا لمرضى السكري. إن حليب اللوز من المشروبات منخفضة الكربوهيدرات لذا فهو يساعد على التحكم في مستويات السكر في الدم.

فقدان الوزن

لأن حليب اللوز منخفض السعرات الحرارية والسكر، فإن تناول كميات كبيرة منه لا تتسبب في زيادة الوزن، ويحتوي اللوز أيضًا على نسبة عالية من الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة MUFA، التي يمكن أن تساعد في إنقاص الوزن.

صحة القلب

يحتوي حليب اللوز على نسبة عالية من الدهون الصحية، مثل الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة والأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة، والتي تعد مفيدة لصحة القلب.

ويمكن لشرب حليب اللوز أن يخفض الكوليسترول الضار LDL ويزيد الكوليسترول الجيد HDL، وبالتالي يحسن صحة القلب.

يكافح أضرار الجذور الحرة

يعتبر حليب اللوز مصدرًا جيدًا لفيتامين E، وهو فيتامين قابل للذوبان في الدهون وهو ضروري لحماية خلايا الجسم من أضرار الجذور الحرة. يحارب فيتامين E أيضًا الالتهابات والإجهاد التأكسدي في الجسم، وبالتالي يمنع خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.