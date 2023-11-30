محافظ أسيوط:استمرار حملات النظافة ورفع 360طن قمامة بـ3 مراكز خلال يوم واحد

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط علي حرصه الدائم علي الإرتقاء بمنظومة النظافة للحفاظ علي البيئة وإعادة الشكل الحضاري اللائق للمحافظة.

لافتًا إلي تنفيذ حملات مكبرة للنظافة والتجميل ورفع المخلفات والتخلص الآمن منها حفاظًا على سلامة وصحة المواطنين وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة تلبية مطالب واحتياجات المواطنين في كافة القطاعات الخدمية بالمحافظة وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مقدمتها خدمات النظافة وتجميل الشوارع والميادين بالمحافظة وإزالة المخلفات بصفة مستمرة.

وفي هذا الصدد نفذت الوحدات المحلية بمراكز ديروط والبداري والغنايم حملات نظافة ورفع كفاءة لعدد من الشوارع والميادين بالمحافظة ففي مركز ديروط بالوحدة المحلية بديروط الشريف شملت طريق بحر يوسف من محطة المحولات وحتي قرية سرقنا حيث تم رفع القمامة وتجميعها ونقلها إلي الأماكن المخصصة لها . وفي مركز ومدينة البداري تم رفع القمامة بعدد من شوارع المركز وتحميلها علي القلابات لتفريغها في الأماكن المخصصة لها وتم تمشيط الشوارع باللودر .

أما في مركز ومدينة الغنايم فقد تابعت الوحدات المحلية القروية أعمال النظافة لتشمل الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية وذلك باستخدام معدات الحملة الميكانيكية بكل وحدة محلية كسيارات القمامة واللوادر والحاويات وسيارات الكنس الآلي وغيرها من المعدات وتم رفع ما يقرب من 360 طن مخلفات خلال يوم واحد وتمت هذه الحملات تحت إشراف محمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط ومحمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري ومصطفي علي رئيس مركز ومدينة الغنايم