ممثلة هوليوود تُضرب عن الطعام بهدف وقف دائم لإطلاق النار في غزة (شاهد بالصور)

أعلنت الممثلة الأمريكية سينثيا نيكسون عزمها البدء في إضراب مفتوح عن الطعام في وقت لاحق من هذا الأسبوع مع مجموعة من 5 سياسيين أمريكيين آخرين في محاولة لتفعيل وقف دائم لإطلاق النار بفلسطين.

ممثلة هوليوود تُضرب عن الطعام بسبب أحداث غزة

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اعتصمت نيكسون البالغة من العمر 57 عامًا خارج البيت الأبيض يوم الاثنين مع مجموعة من أنصار القضية الفلسطينية يشهرون لافتات لوقف إسرائيل إطلاق النار على قطاع غزة، وقالت نيكسون: "لايمكن لنا السماح باستمرار هذا العدوان على قطاع غزة".

ممثلة هوليوود تُضرب عن الطعام بسبب أحداث غزة

وتطالب نيكسون، وهي أم لطفلين يهوديين من زوجها السابق، الرئيس جو بايدن بالدعوة إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة.

وقالت الممثلة والناشطة السياسية إنها ستشارك في الإضراب عن الطعام لمدة يومين من الأيام الخمسة المقررة، قبل أن تعود إلى نيويورك للعمل.

غزة بعد الحرب

الجدير بالذكر أن ما لا يقل عن 14800 فلسطيني - معظمهم من النساء والأطفال – لقوا حتفهم في غزة جراء الغارات الجوية التي شنتها إسرائيل على القطاع، وفقًا لوزارة الصحة في غزة.

وقالت نيكسون لمجموعة من الصحفيين، بحسب صحيفة التايمز: "نحن هنا مضربين عن الطعام فقط لكي نظهر لبايدن نوع الحرمان الذي يحدث في غزة".

ممثلة هوليوود تُضرب عن الطعام بسبب أحداث غزة

وتشمل قائمة السياسيين المشاركين في الإضراب عن الطعام، الذي بدأ يوم الاثنين: النائب عن نيويورك زهران ممداني، والنائب عن أوكلاهوما موري ترنر، والنائب عن فرجينيا سام رسول، والنائب عن ميشيجان أبراهام عياش، والنائب عن ولاية ديلاوير مدينة ويلسون-أنطون، وفقًا لما ذكرته صحيفة تايم.

وذكرت الصحيفة أن نيكسون، المرشحة السابقة لمنصب حاكم نيويورك، وقعت على رسالة مفتوحة وقعها 260 فنانًا آخر وموجهة إلى الرئيس والكونغرس يطالب فيها بوقف إطلاق النار في غزة.

غزة بعد القصف

وجرى تفعيل هدنة إنسانية يوم الجمعة الماضية على أن تستمر أربعة أيام من تاريخه، بدأت بالإفراج عن 10 إسرائيليين، و10 مواطنين تايلانديين ومواطن فلبيني واحد، بحسب المسؤولين.

وذكرت شبكة سي إن إن أن إسرائيل أطلقت سراح 39 امرأة وطفلا فلسطينيا من ثلاثة سجون إسرائيلية وجرى إطلاق سراح 58 رهينة – 40 إسرائيليًا (بما في ذلك مزدوجي الجنسية)، و17 مواطنًا تايلانديًا ومواطنًا فلبينيًا واحدًا لدى حماس.