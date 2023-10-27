نجوم هوليوود في مواجهة إسرائيل للدفاع عن القضية الفلسطينية

شهدت منصات التواصل الاجتماعي ارتفاعًا ملحوظًا في عدد نجوم هوليوود الداعمين للقضية الفلسطينية ضد العدوان الغاشم الذي يشنه الكيان الصهيوني على قطاع غزة، واستعان عدد من مشاهير الفن والرياضة بحساباتهم الإلكترونية الموثقة على "السوشيال ميديا" للتعبير عن تعازيهم الحارة لأسر الشهداء الذين راحوا ضحية الهجمات العسكرية على الفلسطينين، وكان من أبرزهم بيلا حديد، وسيلينا جوميز، دوا ليبا وغيرهم.

بيلا حديد



لم تخش بيلا، ذات الأصول الفلسطينية، مدافعتها المستميتة عن القضية الفلسطينية عبر كافة حساباتها على مواقع التواصل واستعانت بمنصتها لنقل تراثها الفلسطيني والدفاع عن المجتمعات المحرومة، عموما والمجتمع الفلسطيني على وجه الخصوص.



ولعب والد بيلا، المعماري محمد حديد، دورًا كبيرًا في نقل ثقافته وتراثه إلى أبنائه بيلا وجيجي.

وأبدت بيلا وإخوتها دعمهم لوالدهم عند دعوته لإلقاء محاضرة حول القضية الفلسطينية في جامعة هارفارد. وأعربت عن امتنانها لجمال المجتمعات الفلسطينية المسلمة.

ولا يتوقف دعم بيلا لفلسطين عند مجر الشعارات حيث أعلنت عن تبرعاتها للجمعيات الخيرية التي تساعد اللاجئين والمتضررين من النزاع، بما في ذلك الأطفال في فلسطين. وشددت على أهمية منح هؤلاء الأطفال الأمل والدعم. شاركت بيلا أيضًا في الاحتجاجات تضامنًا مع فلسطين، حتى أنها شاركت صورة ارتدادية قوية من احتجاج في لندن.



ويتجلى التراث الفلسطيني بوضوح حيث نشرت بفخر صورة لحفل زفاف أجدادها في الناصرة وأعربت عن حبها لعائلتها وفلسطين.

مارك روفالو



أعرب مارك روفالو دعمه لفلسطين من خلال تغريدة له على تويتر مؤكداً قلقه إزاء المعاناة والخسائر في الأرواح في الصراع ودعا إلى إنهاء العنف وفي حين نفى فيما بعد انحيازه إلى أي جانب مشدداً على أن رسالته تدور حول الاعتراف بإنسانيتنا المشتركة والحاجة إلى تضميد جراح الانقسام.

سيلينا جوميز



لجأت سيلينا غوميز أخيرًا إلى إنستجرام للتعبير عن دعمها لفلسطين، ونشرت رسالة تدعو إلى الدعاء للعائلات والأطفال في غزة، وشددت في تعليقها على أهمية التركيز على جهود الإغاثة. وبينما حصل المنشور على أكثر من نصف مليون إعجاب، فإنه آثار أيضًا مجموعة متنوعة من الآراء بين أكثر من 100 ألف معلق.

واختلف البعض مع جوميز بشأن هذه القضية، بالنظر إلى الصراع المستمر وارتفاع عدد القتلى، بينما أشاد بها آخرون لتحدثها علنًا عن الأمر.

وتعكس رسالة سيلينا جوميز رغبتها في التوصل إلى حل سلمي واهتمامها بسلامة الأسر والأطفال المتضررين من النزاع. ومن خلال استخدام منصتها للدفاع عن الإنسانية والوحدة، فإنها تنضم إلى عدد متزايد من الأفراد في نظر الجمهور الذين يستخدمون أصواتهم لرفع مستوى الوعي حول الوضع في فلسطين.



دوا ليبا

أظهرت دوا ليبا دعمها القوي للقضية الفلسطينية، وشجبت علناً العنف والظلم الذي يواجهه الفلسطينيون، الذين وصفتهم بأصحاب الأرض في القدس المحتلة وخارجها، وفي منشور مؤثر على موقع انستجرام لمتابعيها البالغ عددهم 80 مليوناً، دعت العالم إلى التدخل ووضع حد لمعاناة الأبرياء، مشددة "لا مزيد من التطهير العرقي!!!!".



ويعكس هذا الموقف الجريء لدوا وعيها بالمحنة التي يعيشها الفلسطينيين وأهمية الدفاع عن حقوقهم.

ولم تتراجع دوا ليبا عن موقفها المناهض للكيان الصهيوني حتى بعد تعرضها لحملة شرسة منهم في العليقات ولجأت إلى تويتر لتؤكد تضامنها مع المضطهدين ورفضها لجميع أشكال العنصرية. وباعتبارها سفيرة بارزة لشركة PUMA، تضع دوا ليبا نفسها في وضع صعب لارتبطها بالعلامة التجارية وقد حثها المعجبون في حفلاتها الموسيقية على استخدام صوتها لتشجيع PUMA على إنهاء تواطؤها في نظام الفصل العنصري الإسرائيلي.

محمد النني



أظهر لاعب كرة القدم المصري المحترف محمد النني، المعروف بدوره كلاعب خط وسط في أرسنال والمنتخب المصري، دعمه للفلسطينيين خلال الهجوم الإسرائيلي على غزة في مايو 2021 والذي وقع في أعقاب الحملة القمعية التي شنتها القوات الإسرائيلية في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، والهجمات على المصلين في المسجد الأقصى.

وشارك النني صورا للمجمع الأقصى والعلم الفلسطيني. وأرفق هذه الصور بتعليق من القلب: “قلبي وروحي ودعمي لك يا فلسطين”. حصل هذا المنشور على أكثر من 32000 إعادة تغريد وحظي بإشادة واسعة النطاق من النشطاء ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.

زين مالك



وأدلى زين مالك ببيان دعم صادق للشعب الفلسطيني، معربًا عن تضامنه مع المقاومة ضد الاستعمار والتزامه تجاه المدنيين وأعرب في منشوره عن حزنه العميق إزاء العائلات التي فقدت أحباءها في الصراع المستمر.



ودعت رسالته الواضحة والمؤثرة إلى وضع حد لمعاناة فلسطين وحريتها، وسلطت الضوء على اهتمامه الحقيقي بسلامة الفلسطينيين وحقوقهم.