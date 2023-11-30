الخميس 30 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

فيلم الأنيميشن Wish يحصد 49 مليون دولار مقابل ميزانية ضعف المبلغ

فيلم Wish
فيلم Wish

تعرضت شركة ديزنى لخسارة جديدة، بسبب فيلم الأنيميشن Wish، الذى أطلق بدور العرض العالمية من يوم 22 نوفمبر الجارى، يدور الفيلم في إطار مغامرة، كوميديا عائلية، وفانتازيا، وبالرغم من هذه التوليفة الكبيرة، إلا أن الفيلم الجديد حصد 49 مليونا و656 ألف دولار، مقابل ميزانية وصلت إلى 200 مليون دولار.

 

إيرادات فيلم الأنيميشن Wish

وانقسمت الإيرادات بين 32 مليونا و354 ألف دولار بشباك التذاكر الأمريكي، و17 مليونا و301 ألف دولار بشباك التذاكر العالمى في 7 أيام.

 

فيلم Wish يحتفل بمرور 100 عام من رواية القصص من خلال بطلته الرئيسية، آشا، حيث تتمنى آشا، التي تلعب دورها أريانا ديبوز الحائزة على جائزة الأوسكار، أن يكون لها نجم، وما يترتب على ذلك هو رحلة مغامرة تجسد الأمل والفرح وقوة الأحلام.

 

وصرحت جينيفر لي، مخرجة الفيلم والمديرة الإبداعية لشركة ديزني للرسوم المتحركة: “في البداية، كنت أتوه في سرد القصص والحكايات الخيالية، وأعتقد أنني لم أكن أعلم تمامًا أن هذا هو المكان الذي أنتمى إليه، ولكن كانت ديزني جزءًا كبيرًا من طفولتي”.

 

تابعت جينيفر لي: "العمل يؤكد على  إدراك أنه كلما كانت الرغبة أكبر، كلما كانت الرحلة أصعب في بعض الأحيان، وهو نوع من الاحتفال بمثابرة الشخصية".

 

وأكد خوان بابلو رييس، منتج الفيلم: "عندما كنت طفلا، كان جدي يجعلني أنا وابن عمي نجلس على السجادة ويروي لنا القصص الخيالية، وأول ذكرى لي في السينما كانت فيلم "Beauty and the Beast"، وهكذا بدأ قصة حبى لأفلام القصص والحكايات".

 

ويعد فيلم "Wish" رسالة حب للأفلام من الطفولة، وعمل يحتفل بقوة التمني؛ الأمل والعاطفة التي تدفعك إلى مطاردة أحلامك.

فيلم Wish
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