مدير مركز اعداد القادة بجامعة بنها : نستهدف الاستثمار في العقول ورفع مستوى الكفاءات

أكد الدكتور ابراهيم راجح المشرف العام على مركز اعداد القادة بجامعة بنها أن البرامج التى يقدمها مركز اعداد القادة تستهدف الإستثمار في العقول والقدرات الطلابية والجهاز الإداري بالجامعة والمحافظة بما ينعكس على الوطن ويرتقي به .

واضاف في كلمته خلال الحفل الختامي وتوزيع الشهادات لخريجي الدورة الرابعة لمركز اعداد القادة بجامعة بنها والتى عقدت على مدار ٤ ايام بمركز إعداد القادة بالجامعة أن الدولة المصرية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تنتهج نهجا واضحا للعالم كونه ام مصر ستظل في الصدارة علميا وفكريا وثقافيا وحضاريا بفضل جهود وقدرات أبنائها المخلصين.

ومشيدا بما تقدمه وزارة التعليم العالي وجامعة بنها ممثلة في رئيسها الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس الجامعة والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة وجهود الدكتور أحمد نجيب نائب المشرف العام على مركز اعداد القادة بجامعة بنها .

حيث اختتم مركز أعداد القادة بجامعة بنها برئاسة الدكتور إبراهيم راجح المشرف العام على مركز أعداد القادة بالجامعة والدكتور احمد نجيب نائب المشرف العام على المركز فعاليات برنامج أعداد القادة 3 والذى ينعقد خلال الفترة من 27 وحتى 30 نوفمبر الجاري برعاية الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس الجامعة والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

و شهد اليوم الخميس ثلاث ندوات بعنوان ( قادة المستقبل ) وحاضر فيها الدكتور هشام البحيري وندوة بعنوان ( تمكين المرأة ) وحاضر فيها الدكتورة رباب عيد .

تليها ندوة تحت عنوان ( تشكيل الرأي العام ) وحاضر فيها الدكتورة روان الصيفي ثم حفل الختام وتسليم الشهادات وتكريم القادة المثاليين .

وشهدت فعاليات برنامج أعداد القادة خلال أيامه الأربعة سلسلة من الندوات تحت عنوان الولاء والانتماء حاضر فيها الدكتور طاهر نصر وندوة حول التفكير الأبداعى للدكتور احمد طه وندوة حول النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد حاضر فيها الدكتور أيمن سمير .

واشار الدكتور إبراهيم راجح المشرف العام على مركز أعداد القادة بالجامعة انه تم تقديم 5 ندوات خلال اليومين الأول والثاني حيث قدم الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس الجامعة ندوة تحت عنوان إنجازات الدولة المصرية أكد فيها ان الجامعة استهدفت تحفيز الشباب على المشاركة الإيجابية في التصويت خلال الانتخابات الرئاسية القادمة وذلك انطلاقاً من دور الجامعة في رفع الوعي التثقيفي للطلاب وتعريفهم بدورهم المجتمعي والسياسي، لخلق جيل أكثر وعياً وعلماً بواجبه الوطني، ومشاركاً في التحول الديمقراطي الذي تشهده مصر لتحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وأكد "الجيزاوي" أن مصر نجحت في استعادة دورها الوطني وقوتها الناعمة على مستوى العالم بشكل واضح ومؤثر وأن الشعب المصرى له درع وسيف وله إرادة قوية وظهر ذلك واضحا فى موقف الشعب المصري ووقوفه خلف قيادته السياسية تجاه القضية الفلسطينية ورفض تهجير الأشقاء الفلسطينيين من قطاع غزة.

وأضاف راجح انه تم تقديم ندوة أخرى بعنوان المشاركة السياسية والهوية الوطنية للدكتور احمد كركيت وندوة حول التحول الرقمي للدكتور محمد عبد الفتاح وأخرى حول مهارات العمل العام للدكتور يوسف الوردانى وندوة حول أدوات الذكاء الأصطناعى حاضر فيها المهندس عبد الرحمن أسلام .

معقبا بقوله : أن الجامعة ومعهد أعداد القادة تعمل جاهدة على الإرتقاء بالمنظومة العلمية والفكرية ورفع كفاءة القائمين على العملية التعليمية والإدارية بكافة قطاعاتها