المجلس القومي للمرأة بأسيوط ينظم ندوة بعنوان "مناهضة العنف ضد المرأة"

تواصلت محافظة أسيوط، جهودها لمناهضة العنف ضد المرأة، حيث تشهد العديد من النساء في العالم انتهاكات جسيمة لحقوقهن وتعرضهن للعنف بسبب جنسهن. من أجل مكافحة هذه الظاهرة السلبية.

ونظم المجلس القومي للمرأة في محافظة أسيوط، ندوة بعنوان "مناهضة العنف ضد المرأة"، وذلك في إطار الاحتفالات بالمجلس القومي للمرأة بمناسبة يوم المرأة العالمي.

كان من بين الحضور الدكتورة مروة ممدوح كدواني، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بأسيوط، والدكتور محمد حسين، عضو فرع المجلس القومي للمرأة بأسيوط، بالإضافة إلى محامية مكتب الشكاوي بالفرع إسلام عاطف.

وقدمت الدكتورة مروة كدواني، خلال الندوة عرضاً مفصلاً عن الخدمات التي يقدمها المجلس والدور الذي يؤديه في مكافحة العنف ضد المرأة. تطرقت كدواني أيضًا إلى أهمية حملات التوعية التي يقوم بها المجلس، وكذلك دوره في تصحيح المفاهيم الخاطئة في المجتمع المحلي بشأن الأسرة والعلاقات الأسرية وتجاوباً مع قضية المرأة وحقوقها، تحدثت الدكتورة مروة كدواني عن الخدمات التي يقدمها المجلس، وعن دوره في محاربة العنف ضد المرأة.

وأكدت أهمية التمسك بالعقيدة الدينية في تربية الأبناء بطرق إيجابية. تشجعت الحاضرات في الندوة على نشر الوعي حول حقوق المرأة وتعزيز المبادئ الدينية التي تعزز المساواة وتحقق الحقوق النسائية. وتناولت الندوة أيضًا الأدوار الجديدة التي تلعبها المرأة في المجتمع وأهمية مشاركتها في سوق العمل وتحقيق الاستقلالية الاقتصادية.

وأشارت الدكتورة مروة، إلى أن هذه الندوة تعد جزءًا من جهود مستمرة لتوعية المجتمع بأهمية حماية حقوق المرأة ومحاربة العنف القائم عليها. يعمل المجلس القومي للمرأة في أسيوط بشكل دؤوب على توفير الدعم اللازم للنساء اللاتي يعانين من العنف وتمكينهن من الحصول على العدالة والمساواة.

في كلمتها، أكدت الدكتورة كدواني أهمية حملات التوعية التي يقوم بها المجلس، والتي تهدف إلى نشر الوعي بأهمية حقوق المرأة ومناهضة العنف ضدها. كما تحدثت عن أهمية تصحيح المفاهيم الأسرية والتربوية، والتمسك بالعقيدة الدينية في تربية الأطفال لتكون إيجابية ومنافسة للعنف والتمييز.

وأضافت الدكتورة مروة كدواني، عن الخدمات التي يقدمها المجلس ودوره في مكافحة العنف ضد المرأة من خلال حملات التوعية، وأيضًا عن سبل تصحيح المفاهيم الأسرية من خلال التمسك بالعقيدة الدينية وتربية الأبناء بتربية إيجابية، وأيضًا دور المؤسسات المجتمعية في تحسين أوضاع الأسرة. وأكدت أن المجلس لا يعتمد في التوعية على السيدة فقط، بل يهدف أيضًا إلى دعم الأسرة بأكملها.

وأوضحت الدكتورة مروة أن المجتمع يعمل معًا لتحقيق التقدم وليس مقتصرًا على أفراد معينين. وتحدثت عن أمثلة من حالات العنف التي واجهها المجتمع وسرعة استجابة الفرع القومي للمرأة بأسيوط في مكافحة هذا العنف.

لم يقتصر الحديث على الجوانب الإعلامية والتوعوية فقط، بل تم تسليط الضوء على الجانب القانوني أيضًا. حضرت الندوة محامية مكتب الشكاوى الفرعية في المجلس القومي للمرأة، إسلام عاطف، حيث ألقت كلمة تناولت فيها دور المجلس في تقديم الدعم القانوني للنساء المتعرضات للعنف، وكيفية تقديم البلاغات ومتابعتها قانونيًا.

وتحدثت محامية مكتب الشكاوى عن الخدمات المجانية التي يقدمها المكتب وسبل مكافحة العنف بالتعاون مع الجهات المختلفة، وأشارت أيضًا إلى الخط الساخن 15115 لاستقبال الشكاوى ووسائل التواصل مع الفرع وشروط تقديم الشكوى للسيدات المعنفات في المجتمع.

وفي نهاية الندوة، أثيرت العديد من النقاشات والأسئلة من قِبل الحضور، حيث تم مناقشة سبل تعزيز حقوق المرأة ومكافحة العنف ضدها في المجتمعات المحلية وقامت مقررة الفرع، الدكتورة مروة ممدوح كدواني، بالرد عليها. وفي الختام، أعربت المشاركات عن تفاؤلهن بمستقبل أفضل وأكثر عدالة للمرأة في مجتمعاتهن، مع التأكيد على ضرورة استمرار الجهود في مكافحة العنف ضد المرأة وتحقيق المساواة الجنسية.

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة