برونا بيانكاردي تعلن انفصالها عن نيمار رسميًا (تفاصيل)

بعد شائعات انفصالهما التي كانت تتردد منذ أيام على مواقع التواصل الإجتماعي أعلنت عارضة الأزياء برونا بيانكاردي عبر صفحتها الرسمية على منصة انستجرام انفصالها رسميًا عن النجم البرازيلي ولاعب نادي الهلال السعودي نيمار داسيلفا، وذلك بعد ولادة طفلتهما مافي بفترة قصيرة .

انفصال برونا بيانكاردي عن نيمار

ونشرت بيانكاردي البالغة من العمر 28 عامًا بيان عبر خاصية القصص القصيرة، أجزمت من خلاله أن علاقتها مع النجم البرازيلي انتهت، كما طلبت بيانكاردي من الجمهور أن يكف عن ربط اسمها بنيمار، مؤكدة أنها ليست في علاقة معه حاليًا.

انفصال برونا بيانكاردي ونيمار

وأشارت أيضًا إلى أنها ونيمار سيظل تربطهما علاقة ودية من أجل ابنتهما مافي ، وكتبت قائلة:"هذا أمر خاص، لكن بما أنني أتعرض للأخبار والافتراضات والنكات بشكل يومي، أعلمكم أنني لست على علاقة بنيمار".

واختتمت قائلة: "نحن والدا مافي، وهذا هو سبب ارتباطنا.. آمل أن تتوقفوا عن ترديد الأخبار المتكررة. شكرًا لكم".

قصة حب برونا بيانكاردي ونيمار

جدير بالذكر أن نيمار وبرونا بيانكاردي تعرفا على بعضهما في عام 2021 وأعلنا عن علاقتهما، وبعدها بعامين أعلنا أنهما سيرزقان بمولود، حتى أنجبت طفلتهما "مافي".