"طبعي حامي".. شيرين تضرب ممثلًا شهيرًا وتكشف موقف عادل إمام

تفاجأ جمهور الفنانة شيرين بتصريحها الصادم، خلال استضافتها في برنامج "قعدة ستات"، وتقدمه الإعلامية مروة صبري، حيث كشفت أنها قامت بضرب ممثل شهير كان معها في إحدى المسرحيات.

الفنانة شيرين

شيرين تكشف سبب ضربها لفنان شهير وموقف عادل إمام

وأكدت شيرين أن طبعها حامي لا تتحمل الإسائة وعدم الإلتزام، قائلة: "أنا عصبية وطبعي حامي، وضربت زميلي بالفعل لأن والدي توفى ومجابنيش عشان يتشتم".

وأوضحت الفنانة شيرين سبب ضربها لأحد الفنانين المشهورين قائلة: "كنا بنعمل مسرحية والمفروض نعرضها في نادي الشمس، وسافرت من إسكندرية عشان أعرض الساعة 6 وأخلص الساعة 9، وأرجع إسكندرية أصور الفيلم الساعة 11 والممثل أتأخر فبدأنا 7 وعطل الميكروفون بتاعي فاضطريت أتكلم مع الجمهور من غيره".

وتابعت: "بعد ما خلصت الفصل الأول قلت للمنتج أمير سيدهم إني مروحة لأني التزمت بالمواعيد، وأحد الزملاء في المسرحية نادى في الميكروفون ليحرض الجمهور ضدي وقال يا أهالي نادي الشمس الفنانة شيرين ماشية، والناس مش عارفة ليه قررت أمشي وأنا ست ملتزمة"، واستكملت حديثها: "لم أتمالك نفسي أمام تصرف هذا الشخص وضربته".

وتحدثت شيرين عن موقف الزعيم عادل إمام بعد أن علم بما حدث لها، قائلة: "الصبح وأنا بعمل مكياج لقيت عادل إمام داخل، وسألني إيه المكتوب في الجرايد ده، إنت كويسة؟ أنا لغيت التصوير لإني خوفت ترجعي بالليل وتعملي حادثة".

أعمال الفنانة شيرين لعام 2023

وشاركت الفنانة شيرين في أكثر من عمل خلال هذا العام، فخلال المسرح ظهرت في مسرحية "كذا نوفل"، وشاركها في العمل النجم حسين فهمي وأحمد صلاح السعدني وهنا الزاهد ومحمد عبد الرحمن.

وفي رمضان ظهرت في أكثر من عمل درامي، فشاركت في مسلسل "سوق الكانتو" وكان من بطولة: أمير كرارة، مي عز الدين، محمود البزاوي، محمد عبد العظيم، ثراء جبيل، سلوى عثمان.

وقامت أيضًا بتجسيد دور "سامية" في مسلسل "تغيير جو"، وشاركها في العمل: ميرفت أمين، منة شلبي، إياد نصار، صالح بكري، عصام عمر، نبيل علي ماهر، رزان جمال.

وشاركت أيضًا الفنانة شيرين في مسلسل "إكس لارج"، بطولة: محمد سعد، أحمد فتحي، حسام داغر، حسن عبدالفتاح، ويزو، الراحل مصطفى درويش، سامي مغاوري، ياسر علي ماهر.

وخلال هذا العام شاركت أيضًا في الجزء الثالث من مسلسل "بيت العيلة"، ويشاركها في العمل: هالة فاخر، إيمان السيد، منى هلا، سامح حسين، سامح الصريطي، حسن عبدالفتاح، لكنه لم يتم عرضه حتى الآن.