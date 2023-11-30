وفاة مسن أسفل عجلات قطار بطهطا

توفي مسن بالمعاش في منتصف العقد السابع يقيم بدائرة قسم طهطا شمال محافظة سوھاج صدمه قطار حال عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاه ببندر طهطا وجرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى العام وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من نائبه للشمال يفيد تلقي قسم شرطة طهطا محضرا من شرطة النقل والمواصلات بسوهاج يتضمن بلاغ ناظر محطة سكة حديد سوهاج بإصطدام القطار [ القاهرة – الأقصر ] بالمدعو "جابر . ع . م . ب" 65 سنة بالمعاش ومقيم دائرة القسم حال عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاه ببندر طهطا مما أدي لوفاته .





إنتقل لمكان الحادث مأمور وضباط وحدة مباحث القسم وبالفحص وسؤال نجله "محمد . ج . ع . م" 25 سنة عامل ومقيم بذات الناحية قرر بمضمون ما سبق ونفى الشبهة الجنائية .





تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .