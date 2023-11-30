انطلاق الدورة التدريبية الثانية لصيادلة مشروع "أسرة" بالمرحلة الأولى بأسيوط

افتتح اليوم ا.د. علاء عرفات نقيب صيادلة اسيوط الدورة التدرببة الثانية لصيادلة القطاع الخاص وبحضور د حسام عباس رئيس قطاع السكان وتنظيم الاسره بوزاره الصحة والسكان

و اكد د.عباس علي اهميه دور الصيدلي في توصيل المعلومات الخاصة بالوسائل للسيدات في مجتمعاتنا الريفيه ومدي تأثيرها على زيادة الإقبال الطوعي للمرأة والرجل على خدمات وسائل تنظيم الاسرة فى مختلف القطاعات الحكومية والخاص والأهلي

واوضح نقيب الصيادلة ضرورة الاستمرارية و ضرورة تزويد شباب الصيادلة بالمعرفة والمهارات اللازمة لاتخاذ خبرات أفضل للوصول الي حياة صحية لعملائهم وتعزيز النوع الاجتماعي من أجل تحسين خدمات تنظيم الأسرة وخدمات الصحة الانجابية

واضاف ا.د حسن الشيخ مدي اهميه دور تدريب صيادلة القطاع الخاص وهي المنهجية التي تتبعها مؤسسه اسأل استشير كما

واوضح مسؤول التدريب اسأل استشير د.هناء عادل ان الدوره مستمرة لمدة يومين وأن برنامج "أسرة" يتبنى منهجيات التدريب الحديثة بواسطه نخبة من اساتذه من كليات الطب والتمريض لتنفيذ البرنامج التدريبي.

يهدف المشروع إلى تحسين نتائج صحة الأسرة وذلك من خلال تعز يز البرنامج القومي لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالشراكة مع وزارة الصحة والسكان وبالتنسيق مع البرنامج القومي لتنمية الأسرة المصرية والذي تنفذه هيئة الباثفيندر الدوليه بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للحد من الزيادة السكانية وتحقيق حياه أفضل للمواطنين. بالتعاون مع نقابة صيادلة اسيوط وشركه اسأل استشير.