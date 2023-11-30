الخميس 30 نوفمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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وزير الأمن القومي الإسرائيلي يدعو المستوطنين لحمل السلاح بعد هجوم القدس المحتلة

وزير الأمن القومي
وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير

دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، المستوطنين لحمل السلاح بعد هجوم القدس المحتلة قائلًا: "أدعو الإسرائيليين إلى حمل سلاحهم"، وذلك حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

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وقد أعلن الإسعاف الإسرائيلي اليوم الخميس، مقتل 3 مستوطنين في الهجوم المسلح عند المدخل الشمال الغربي للقدس.

قوات الاحتلال الإسرائيلي

واستشهد فلسطيني وأصيب 4 برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات أمام سجن عوفر العسكري، في بلدة بيتونيا غربي رام الله.

سجن عوفر العسكري

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت الأحياء القريبة من سجن عوفر العسكري المقام على أراضي المواطنين في بلدة بيتونيا، وصولا إلى دوار المدارس وسط البلدة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع المواطنين.

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