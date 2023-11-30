موعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2023.. يكثف أصحاب المعاشات عبر محرك البحث "جوجل" عن الموعد الرسمي لصرف معاشات شهر ديسمبر 2023، حيث إنه من المقرر أن يتم صرف المعاشات يوم الجمعة الموافق 1 ديسمبر 2023 بالزيادة.

أصحاب المعاشات

ويحصل المواطنون أصحاب المعاشات بالزيادة من ماكينات الصراف الآلي التابعة لفروع بنك ناصر الاجتماعي مع استمرار صرف المنحة الاستثنائية لتصبح 600 جنيه بدلًا من 300 جنيه.

أماكن صرف معاشات شهر ديسمبر

ويمكن صرف معاشات شهر ديسمبر، عبر البنوك التجارية وبنوك القرى، والبريد المصرى، ومنافذ شركة فورى، وفروع بنك ناصر الاجتماعي، وماكينات الصرف الآلي ATM الخاصة بالبنوك.

جدول صرف معاشات شهر ديسمبر 2023

الشريحة الأولى والتي تحصل على معاش أكثر من 1000 جنيه، يتم الصرف يومي 1 و2 ديسمبر.

الشريحة الثانية والتي تحصل على معاش أكثر من 2000 جنيه، يتم الصرف يومي 3 و4 ديسمبر.

الشريحة الثالثة والتي تحصل على معاش أكثر من 3000 جنيه، يتم الصرف يومي 5 و6 ديسمبر.