«146087 » منتفعًا من خدمات 100يوم صحة بالبحر الأحمر

أكد الدكتور إسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالبحر الاحمر ان حملة " 100 يوم صحة " حققت نجاحا كبيرا بالمحافظة الساحلية، حيث قامت بتقديم الخدمة الطبية لعدد 146087 مواطن منذ انطلاقها في الخامس والعشرون من يونيه الماضي حتي الآن ، مشيرا ان هذه الحملة تأتي تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، وتوجيهات الاستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان و اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الاحمر .

كما أوضح الدكتور عمرو عادل عبد العال منسق المبادرة بالمحافظة و مدير إدارة المستشفيات ان آلية العمل في الحملة بدأ من استقبال المواطنين من الفئات المستهدفة من ١٨ عاما فيما فوق ويتم ادخال بياناته علي النظام الإلكتروني الخاص بالمبادرة ، مشيرا ان الحملة تأتي استكمالا للمبادرات الرئاسية ١٠٠ مليون صحة والتي تسعي للتوسع في تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة وتكثيف العمل بها خلال مده زمنية محددة تصل الي ١٠٠ يوم اخرى .

ومن ناحية أخرى، ناشد الدكتور اسماعيل العربي جميع المواطنين بمدن المحافظة بالتوجه إلى اقرب مكان لتلقي الخدمة الطبية والاطمئنان علي الصحة العامة ، موجها بتكثيف حملات التوعية والتثقيف الصحي وتقديم كافة الخدمات الصحية من خلال الفرق الثابته والمتنقلة و القوافل الطبية .

يذكر ان الحملة تقدم خدمات الكشف عن الأمراض غير السارية ودعم صحة الام والجنين ودعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي ومتابعة وعلاج الامراض المزمنه والاعتلال الكلوي وكذلك مبادرة السمعيات والكشف المبكر عن الامراض الوراثية وخدمات تنظيم الاسرة والتطعيمات ، وتقدم خدمات الحملة من خلال فرق طبية ثابته في جميع الوحدات الصحية وكذلك تتواجد مراكز الكشف المتنقلة في النادي الاجتماعي وشاطئ العائلات بمدينة الغردقة .