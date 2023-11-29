مسؤول إسرائيلي: هناك احتمالية تمديد الهدنة

قال مسؤول إسرائيلي، إن الاحتلال منفتح للتفاوض بشأن الجنود المحتجزين لدى حركة المقاومة الفلسطينية حماس بمجرد إطلاق سراح الأطفال والنساء، وفقا لما أفادت به تقارير إعلامية.

وأوضحت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلًا عن المسؤول الإسرائيلي، أن الهدنة الحالية قد تمتد إلى ما بعد هذا الأسبوع، وأن إسرائيل ليست مستعدة لجولة جديدة من المفاوضات حتى يطلق سراح جميع النساء والاطفال.

من جانبه لفت المندوب الإسرائيلي في الأمم المتحدة، إلى أن الهدنة في غزة مهمة، واستمرارها يعني استمرار حركة حماس الفلسطينية.



وفي سياق متصل، أطلقت حركة حماس، اليوم الأربعاء، سراح محتجزتين تحملان الجنسية الروسية، وتم تسليمهما إلى الصليب الأحمر قبل قليل، قبل تسليمهما إلى ممثلي الخارجية الروسية، استجابة لجهود الرئيس الروسي فلايديمير بوتين.

الإفراج عن روسيين

وفي وقت سابق، قال القيادي في حركة حماس، موسى أبو مرزوق، إنه سيتم الإفراج عن روسيين آخرين خارج الصفقة المبرمة مع إسرائيل لتبادل الأسرى، تقديرًا لمواقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.