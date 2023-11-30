جدول مباريات اليوم الخميس 30 نوفمبر 2023 والقنوات الناقلة

يشهد اليوم الخميس الموافق 30 نوفمبر 2023، العديد من المباريات المهمة والقوية بمختلف دوريات العالم، حيث سيكون محبي ومتابعي كرة القدم علي موعد بيوم كروي خالص يتخلله مواجهات بالدوري السعودي ودوري المؤتمر الأوروبي، والدوري الأوروبي.

ويأتي علي رأس مباريات اليوم المنتظرة، لقاء ليفربول أمام لاسك لينز في مسابقة الدوري الأوروبي.

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم

زد أمام الاتحاد السكندري، وتنطلق الساعة 4 عصرا بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس.

الجونة ضد طلائع الجيش، وتنطلق الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس2.

فاركو أمام المقاولون العرب، وتنطلق الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس2.

مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم

الأهلي أمام أبها، وتنطلق المباراة الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر، 6 مساءً بتوقيت السعودية، وتذاع المباراة عبر قناة SSC Sport extra1.

الرياض ضد الحزم، وتنطلق المباراة الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر، 6 مساءً بتوقيت السعودية، وتذاع المباراة عبر قناة SSC Sport extra2.

الاتحاد أمام الخليج، وتنطلق المباراة الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر، 9 مساءً بتوقيت السعودية، وتذاع المباراة عبر قناة SSC Sport 1.

مواعيد مباريات الدوري الأوروبي اليوم

فرايبورج أمام أولمبياكوس، وتنطلق الساعة 07:45 مساءً بتوقيت مصر، 08:45 بتوقيت السعودية، وتذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS 5 HD.

برايتون ضد أيك أثينا، وتنطلق الساعة 07:45 مساءً بتوقيت مصر، 08:45 بتوقيت السعودية، وتذاع المباراة عبر قناة BeIN Sports 2.

ريال بيتيس أمام سلافيا براج، وتنطلق الساعة 07:45 مساءً بتوقيت مصر، 08:45 بتوقيت السعودية، وتذاع المباراة عبر قناة BeIN Sports 3.

وست هام ضد باتشكا توبولا، وتنطلق الساعة 07:45 مساءً بتوقيت مصر، 08:45 بتوقيت السعودية، وتذاع المباراة عبر قناة BeIN Sports 1.

أتلانتا أمام سبورتينج لشبونة، وتنطلق الساعة 07:45 مساءً بتوقيت مصر، 08:45 بتوقيت السعودية، وتذاع المباراة عبر قناة BeIN Sports 4.

فياريال ضد باناثيناكوس، وتنطلق المباراة الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر، 11 مساءً بتوقيت السعودية، وتذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS 3 HD.

ليفربول أمام لاسك لينز، وتنطلق المباراة الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر، 11 مساءً بتوقيت السعودية، وتذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS 1 HD.

هاكن ضد بايرن ليفركوزن، وتنطلق المباراة الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر، 11 مساءً بتوقيت السعودية، وتذاع المباراة عبر قناة BeIN Sports 5.

روما أمام سيرفيت، وتنطلق المباراة الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر، 11 مساءً بتوقيت السعودية، وتذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS 4 HD.

تولوز أمام سانت جيلواز، وتنطلق المباراة الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر، 11 مساءً بتوقيت السعودية، وتذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS 6 HD.

مارسيليا ضد أياكس امستردام، وتنطلق المباراة الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر، 11 مساءً بتوقيت السعودية، وتذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS 2 HD.

مواعيد مباريات دوري المؤتمر الأوروبي اليوم

أبردين ضد هلسنكي، وتنطلق الساعة 07:45 مساءً بتوقيت مصر، 08:45 بتوقيت السعودية، وتذاع المباراة عبر قناة BeIN Sports 1 Extra.

دينامو زغرب أمام أستانا، وتنطلق الساعة 06:30 مساءً بتوقيت مصر، 07:30 بتوقيت السعودية، وتذاع المباراة عبر قناة BeIN Sports 2.

بشكتاش أمام كلوب بروج، وتنطلق الساعة 07:45 مساءً بتوقيت مصر، 08:45 بتوقيت السعودية، وتذاع المباراة عبر قناة BeIN Sports 8.

أي زد الكمار ضد زرينيسكي موستار، وتنطلق الساعة 07:45 مساءً بتوقيت مصر، 08:45 بتوقيت السعودية، المباراة عبر قناة beIN SPORTS 9 HD.

باوك سالونيكا أمام اينتراخت فرانكفورت، وتنطلق المباراة الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر، 11 مساءً بتوقيت السعودية، وتذاع المباراة عبر قناة BeIN Sports 2 Extra.

فنربخشة ضد نورشيلاند، وتنطلق المباراة الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر، 11 مساءً بتوقيت السعودية، وتذاع المباراة عبر قناة BeIN Sports 9.

جينيك ضد فيورنتينا، وتنطلق المباراة الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر، 11 مساءً بتوقيت السعودية، وتذاع المباراة عبر قناة BeIN Sports 1 Extra.