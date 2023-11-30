اصابة 15 شخصاً في حادث تصادم سيارتين بالفيوم

أصيب 15 شخصاً في حادث تصادم بين سيارة ميكروباص، وسيارتين ملاكي، بطريق القاهرة -أسيوط الغربي، في نطاق محافظة الفيوم، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

تلقت شرطة النجدة بالفيوم بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارتين ملاكي، بطريق القاهرة - أسيوط الغربي، في المنطقة الواقعة بين طهطا وجرزا بإتجاه القاهرة، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث، وتبين إصابة 15 شخص ، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، وادخالهم قسم الطوارئ وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

حادث آخر

أصيب 6 أشخاص بالفيوم في حادث تصادم بين تروبسيكل وتوك توك، بطريق قرية حلفا بمركز إطسا، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

تلقت شرطة النجدة بالفيوم، بلاغا بوقوع حادث تصادم بين تروسيكل وتوك توك، بطريق قرية حلفا بمركز إطسا، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين وجود 6 مصابين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.