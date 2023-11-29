"قومي المرأة بأسيوط" ينظم تدريب التثقيف المالي لمرحلته الجديدة خلال الشهر الحالي

في إطار جهود المجلس القومي للمرأة بأسيوط لتمكين وتثقيف المرأة المحلية وتمكينها من المشاركة الفعالة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وتعتبر المرأة عماد المجتمع، ولذلك يعتبر تمكينها وتمنيحها المعرفة والمهارات المالية أمرًا حيويًا للنمو الشامل.

استمر التدريب لمدة 5 أيام، حيث تم تنظيمه في قرية بوق والمنشاه الكبري وبني هلال بمركز القوصية. وذلك في إطار تنفيذ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية في قرى حياة كريمة، نفذ المجلس القومي للمرأة في محافظة أسيوط تدريب التثقيف المالي في مرحلته الجديدة خلال شهر نوفمبر الحالي وشمل التدريب 225 مشاركة، منسوبات إلى هذه المناطق المحلية والتي تنتمي إلى فئات اجتماعية مختلفة وتم استخراج 33 بطاقة ميزة للسيدات في قرية المنشاه الكبرى مجانًا، وذلك بالتعاون مع بنك مصر.

تمت المتابعة والإشراف على جميع جوانب التدريبات بواسطة الدكتورة مروة كدواني، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة في أسيوط. يشكل دور المدرب والإشراف التوجيهي الذي تقدمه الدكتورة كدواني جزءًا هامًا من نجاح هذه الدورة التدريبية.

أكدت الدكتورة مروة كدواني، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بأسيوط بأن التدريبات التي نفذها المجلس القومي للمرأة في محافظة أسيوط تهدف إلى تعزيز الوعي المالي للنساء وتمكينهن من اتخاذ القرارات المالية الصحيحة. يعد التثقيف المالي أمرًا ضروريًا في حياة المرأة، فهو يساعدها على التخطيط للمستقبل والحفاظ على استقرارها المالي.

وأضافت الدكتورة مروة بأن المجلس القومي للمرأة في أسيوط من خلال هذه التدريبات يهدف إلى تمكين المرأة الريفية وتحسين وضعها الاقتصادي. يعتبر تمكين المرأة في المجتمع الريفي من أهم الأولويات التي تعمل عليها الجهات الحكومية والمنظمات غير الحكومية، حيث يؤثر الارتفاع في مستوى التعليم المالي للمرأة بشكل إيجابي على تنمية المجتمع بشكل عام.

وأوضحت الدكتورة مروة بأن المواضيع التي تمت مناقشتها في هذا التدريب المالي تتضمن مفاهيم أساسية مثل الميزانية الشخصية، إدارة الديون، التوفير، التأمين، والاستثمار. تعتبر هذه المواضيع مهمة لبناء قدرات المشاركات في التعامل مع المال بشكل صحيح وفعال.

وأشارت الدكتورة مروة بأن البرنامج يهدف إلى رفع الوعي المالي لدى السيدات من خلال مواضيع متعددة، بما في ذلك كيفية إعداد ومتابعة الميزانية الشخصية ووسائل التوفير المختلفة ومميزاتها وعيوبها، وكيفية اختيار الوسيلة المناسبة وفقًا للأهداف المالية لديهن، ووسائل التمويل المختلفة والقروض وكيفية حساب قيمة تمويل القرض، والتعامل مع المؤسسات المالية والتأمين وأهميته

من المتوقع أن تستمر هذه الجهود والتدريبات المالية في القرى والمدن المحافظة، بهدف تحقيق التنمية المستدامة من خلال تمكين المرأة في المجتمع. يعزز التأثير الإيجابي لهذه التدريبات النساء للمساهمة بشكل فاعل في تطور المجتمع وتحقيق الاستقرار المالي لأنفسهن وعائلاتهن.

أعربت الدكتورة مروة كدوانى، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بأسيوط، عن سعادتها الكبيرة بنجاح هذه الدورة التدريبية. وتؤكد على أهمية تمكين المرأة المحلية من خلال توفير المهارات والمعرفة المالية، التي ستساعدها على تحسين حالتها المالية وزيادة فرصتها في العمل. كما توفر هذه الدورة أيضًا منصة للمشاركة والتواصل بين المرأة المحلية، وتشجع على تكوين شبكة دعم وتعاون بين المشاركات.

وكما أعربت إحدى المتدربات عن فرحتها وامتنانها للمجهودات التي بذلتها المجلس القومي للمرأة والمؤسسة المالية المحلية في تنظيم هذه الدورة. تقول إن التدريبات ساهمت في زيادة معرفتها المالية واكتسابها لأدوات تمكنها من اتخاذ قرارات صحيحة ومدروسة في الجانب المالي.

ويعتبر تدريب التثقيف المالي في محافظة أسيوط خطوة مهمة نحو تمكين المرأة المحلية وتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة. ويؤكد المجلس القومي للمرأة على استمرار جهوده في تنظيم مثل هذه الدورات التدريبية وتطوير برامج تعليمية تهدف إلى تمكين المرأة وتنمية مهاراتها ومعرفتها المالية.

تم تصميم برنامج التدريب بهدف تمكين النساء وتعزيز قدراتهن في المجال المالي. تم تضمين مجموعة متنوعة من المحاضرات وورش العمل التي تغطي موضوعات مثل إدارة الميزانية الشخصية، وتوفير النقدية، وإدارة الديون، واكتساب الاستثمارات الذكية. تم تسليط الضوء أيضًا على أهمية التخطيط المالي والتدابير الوقائية للتأمين على المستقبل المالي للأسرة.

تم تنظيم البرنامج بشكل متطور وتشاركي، حيث قامت المدربات المحترفات بتقديم المعلومات اللازمة والنصائح العملية للمشاركات. تم استخدام أساليب تفاعلية مثل المناقشات الجماعية ودراسات الحالة لتعزيز فهم المفاهيم المالية وتطبيقها على الواقع.

تم استهداف 225 امرأة من القرى المتضررة بشكل كبير في محافظة أسيوط. هذه القرى هي: قرية بوق والمنشاه الكبرى وبني هلال في مركز القوصية. وقد تم اختيار هذه المناطق بناءً على تقييم للاحتياجات وتحديد الفئات المستهدفة الأكثر حاجة إلى التدريب المالي.

يهدف هذا التدريب إلى خلق جيل جديد من النساء المستقلات ماليًا والقادرات على اتخاذ قرارات مالية صحيحة لأنفسهن وعائلاتهن. من المتوقع أن يساهم ذلك في تحسين الوضع المالي للأسر وتعزيز أوضاعهن الاقتصادية.

تعد المرأة ركيزة أساسية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولذلك فإن تمكينها وتحقيق استقلاليتها المالية يعتبر أمرًا حيويًا لتحقيق التنمية المستدامة. يأمل المجلس القومي للمرأة في أن يواصل تنفيذ برامج التثقيف المالي في محافظة أسيوط والمناطق الأخرى، وتوسيع نطاقها لتشمل مزيد من النساء وتعميق تأثيرها الإيجابي في تحسين حياتهن المالية والمجتمعية.

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات