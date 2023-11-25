اللجنة الوزارية العربية الإسلامية تطالب بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس

صرَّح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن سامح شكري سوف يتوجه صباح غدا الأحد، إلى مدينة برشلونة الإسبانية، للمشاركة في المنتدى الوزاري الثامن للاتحاد من أجل المتوسط الذي ينعقد يوم الاثنين ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٣، والذي تم تخصيصه هذا العام لمناقشة تطورات الأوضاع في غزة.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن اللجنة الوزارية العربية/الإسلامية سوف تجتمع خلال تواجدها في برشلونة مع " خوسيه مانويل ألباريس" وزير خارجية أسبانيا لعرض مخرجات وقرارات القمة العربية/الإسلامية الأخيرة، بالإضافة إلى مشاركتها في المائدة الوزارية المستديرة التي ينظمها المنتدى الوزاري للاتحاد من أجل المتوسط، والتي تعقد تحت عنوان "تطورات الوضع في إسرائيل وفلسطين-غزة والمنطقة".

الأوضاع في الشرق الأوسط

كما يتوجه وزير الخارجية سامح شكري يوم الثلاثاء ٢٨ نوفمبر الجاري إلى نيويورك، للمشاركة مع باقي أعضاء اللجنة الوزارية في جلسة الإحاطة الدورية التي يعقدها مجلس الأمن حول الأوضاع في الشرق الأوسط، والتي قررت الرئاسة الصينية لمجلس الأمن عقدها علي المستوى الوزاري للتعامل مع تطورات الوضع في قطاع غزة، وذلك بهدف استعراض الموقف العربي والإسلامي الداعي إلى وقف الحرب في القطاع، ومطالبة مجلس الأمن بتحمل مسئوليته للدفع باتجاه الوقف الشامل لإطلاق النار ووقف الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، فضلاً عن مطالبة أعضاء المجلس بالموافقة على اعتماد مشروع القرار العربي/الإسلامي الخاص بإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق وبشكل كاف ومستدام.

وستدفع اللجنة خلال لقاءاتها في نيويورك بضرورة إحياء عملية السلام على أسس جادة ودون مماطلة، وبما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية خلال فترة محددة، وبما يضمن تحقيق رؤية حل الدولتين وإرساء السلام الدائم في المنطقة.