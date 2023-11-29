صحة قنا تعقد ندوات مكثفة لتوعية طلاب المدارس بالإستخدام الرشيد للمضادات الحيوية

عقدت إدارة مكافحة العدوي بمديرية الصحة بقنا، سلسلة ندوات توعية في العديد من مدارس المحافظة عن التوعية السليمة للإستخدام الرشيد للمضادات الحيوية، وذلك ضمن فعاليات اليوم العالمي للمضادات الحيوية والذي تنظمه وزارة الصحة والسكان.

وذلك بهدف نشر رسائل توعية مختلفة لطلاب المدارس والمجتمع نحو الإستخدام الرشيد للمضادات الحيوية وضرورة المعرفة كون المضادات الحيوية لا تعالج الفيروسات ويقتصر دورها فقط في علاج الإصابات البكتيرية .

وأوضح الدكتور محمد أن التوعية شملت ندوات حول التوعية بضرورة غسل الأيدي لكل فرد من أفراد الأسرة وأهمية ذلك في تكوين خط الدفاع الأول لمنع إنتشار العدوي البكتيرية وأهمية إلتزام جميع أفراد الأسرة بالتطهير المستمر.

فيما أشارت الدكتورة أميرة قللي مديرة إدارة مكافحة العدوي أن ندوات التوعية والتي تمت بجهود من فرق مكافحة العدوي بالإدارات الصحية قد قدمت جهدها في العديد من مدارس المحافظة من بينها مدرسة الثانوية الزخرفية بنات نجع حمادى،معهد الفتيات الأزهرى بدشنا،مدرسة دشنا الثانوية،مدرسة الشهيدة ميار الإعدادية بنجع حمادى،مدرسة الأشراف الثانوية المشتركة،مدرسة صبرى جادالله بفرشوط،مدرسة الثانوية الزخرفية بنات بنجع حمادى،معهد فتيات أبوتشت،الشهداء الثانوية قوص،مدرسة الثانويه بنات بقنا.

مشيرة إلي أن الإفراط في تناول المضادات الحيوية دون إستشارة طبية من الصيدلي أو الطبيب يسهم في زيادة مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية مما يؤثر علي مناعة الأفراد ويقلل مقاومتهم للتصدي للأمراض المختلفة.