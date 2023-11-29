الدولار يتعافى من أدنى مستوى له في 3 أشهر

ارتفع أسعار الدولار العالمي خلال تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء 29 نوفمبر، بعدما انخفض إلى أدنى مستوى له في أكثر من 3 أشهر على أمل أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة قريبا.

الدولار

وكان الدولار النيوزيلندي أحد أفضل العملات أداء إذ ارتفع بما يصل نسبته نحو 0.49% ليصل إلى مستوى سعر 0.6166 مقابل الدولار بعدما أبقى بنك الاحتياطي النيوزيلندي اليوم الأربعاء على أسعار الفائدة دون تغيير لكنه حذر من أنه قد تكون هناك حاجة لمزيد من تشديد السياسة النقدية.

وصعد الدولار النيوزيلندي أكثر من 1% في وقت سابق من الجلسة إلى أعلى مستوى في 4 أشهر عند 0.6207 مقابل الدولار.

وأدت تعليقات كريستوفر والر المسؤول في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، التي أشارت إلى خفض محتمل لسعر الفائدة في الأشهر المقبلة، إلى انخفاض عوائد السندات الأميركية ونزول الدولار أمس الثلاثاء.

وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة مقابل ست عملات، أدنى مستوى له منذ أوائل أغسطس عند 102.46.

ثم قلص بعض خسائره وارتفع في أحدث التداولات 0.12% إلى 102.73. والدولار في طريقه للانخفاض بما يصل نسبته نحو 3.7% في نوفمبر، وهو أكبر انخفاض شهري له في غضون عام.

وتجاوز اليورو لفترة وجيزة 1.10 دولار للمرة الأولى منذ أغسطس أمس الثلاثاء لكنه قلص مكاسبه مستقرا عند 1.0991 دولار.

وأظهرت بيانات التضخم من إسبانيا وولاية نورد راين فستفاليا الألمانية أن ضغوط الأسعار في منطقة اليورو استمرت في التراجع في نوفمبر.

منطقة اليورو

ومن المقرر إعلان نسبة التضخم على مستوى منطقة اليورو غدا الخميس، قبل صدور بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة وهو المقياس المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي لحساب التضخم.

وتمسك الين الياباني، شديد التأثر بعوائد السندات الأميركية، بمكاسبه الأخيرة اليوم الأربعاء. ولم يطرأ تغير يذكر على الدولار عند 147.37 ين بعد أن انخفض في وقت سابق لأدنى مستوى في أكثر من شهرين عند 146.68 ين.

وأنهى اليوان الصيني التداولات المحلية عند 7.1246 مقابل الدولار، في أقوى إغلاق منذ 16 يونيو.