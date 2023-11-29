عاجل
خبير: الدبلوماسية المصرية غيرت وجهة النظر الأمريكية من دعم إسرائيل لحل الدولتين سامح شكري: نطالب مجلس الأمن باتخاذ إجراءات حاسمة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية
الأربعاء 29 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

بديل صحي بتكلفة أقل| حضري خبز الشوفان واستمتعي بجسم رشيق

خبز بالشوفان
خبز بالشوفان

عند اتباع نظام غذائي لخسارة الوزن، يتم استبدال بعض الأطعمة بآخرى تكون أقل ضررًا وسعرات، ومن أبرز الأكلات التي يقوم متابعي الدايت بالامتناع عنه أو استبدالها بطعام صحي هو الخبز، خاصًة الخبز الفينو، وخلال السطور التالية نقدم لك طريقة تحضير خبز بالشوفان، والبديل الصحي للخبز العادي دون تكاليف.

 

خبز بالشوفان

طريقة عمل خبز بالشوفان

المقادير

- دقيق : 2 كوب (شوفان)

- ماء بارد : ثلاث أرباع الكوب

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

 

طريقة التحضير

 في وعاء، ضعي الدقيق والملح، اخلطي المكونان حتى يتداخلا.‏

‏‏ أضيفي الماء تدريجياً وحرّكي المزيج حتى يتجانس.‏

‏‏ ادعكي المزيج بواسطة يديك لـ3 دقائق حتى تحصلي على عجينة متماسكة.‏

‏‏ قسمي العجينة إلى كرات متساوية الحجم وضعيها على صينية كبيرة منثورة بالدقيق.‏

‏أضيفي القليل من الدقيق على وجه الكرات واضغطي على هذه الأخيرة بواسطة يديك حتى ‏تحصلي على شكل دوائر.‏

‏‏ غلّفي الصينية بورق نايلون واتركيها جانباً لـ10 دقائق حتى ترتاح العجينة.‏

‏ افردي إحدى دوائر العجين على سطح منثور بالدقيق بواسطة النشابة.‏

‏ حمي مقلاة على حرارة متوسطة، ثم أضيفي دائرة العجين واطهيها لدقيقة من كل جهة وعندما ‏تنضج، ضعيها في طبق.‏

‏ أعيدي الخطوتين السابقتين حتى انتهاء الكمية.‏

‏قدمي الخبز ساخناً على سفرتك.‏

 

فوائد تناول الشوفان

إنقاص الوزن

دقيق الشوفان غني بالألياف القابلة للذوبان، لذلك يميل الناس إلى الشعور بالشبع بسرعة أكبر بعد تناوله مقارنة مع الأطعمة الأخرى، ويساعد الشعور بالشبع الشخص على تقليل حجم وجبته وتحقيق أهدافه في إنقاص الوزن.

 

تنظيم مستويات السكر في الدم 

إن تناول الشوفان يُحسن من التحكم في سكر الدم، وخصوصًا عند الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن، والمصابين بمرض السكري من النوع الثاني، كما أنّه يحسن حساسية الإنسولين، وذلك لاحتوائه على ألياف البيتا- جلوكان التي تؤخر إفراغ المعدة وامتصاص الجلوكوز.

 

المساعدة على تخفيف الإمساك 

يساعد الشوفان على تخفيف الإمساك الشديد عند كبار السّن، ممّا يقلل حاجتهم إلى استخدام المليّنات الطبيّة.

 

تقليل خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم 

أكدت الأبحاث التي شملت مليوني شخصٍ تقريبًا أن الحمية الغذائيّة العالية بالألياف من الحبوب الكاملة مثل الشوفان ارتبطت بانخفاض خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

 

يخفف الإمساك

يساعد محتوى الألياف الموجودة في الشوفان على تخفيف الإمساك. تعمل الألياف بشكل رائع على عملية الهضم وتحسن أيضًا من مشاكل الإمساك بسبب تأثيرها الملين الطبيعي، يمتص محتوى الألياف الماء الموجود في الجسم ما يساعد على إضافة حجم كبير إلى البراز، ما يسرع مروره عبر الجهاز الهضمي.

مواد متعلقة

قبل طلاقهما.. أعمال جمعت بين يوسف الشريف وإنجي علاء| الإثارة والتشويق علامتهما

يعالج حب الشباب ويحارب التجاعيد| فوائد مذهلة لزيت اللافندر على البشرة

وجبة الشتاء| فوائد العدس للأطفال وطريقة طهيه لفائدة أكبر

هنادي مهنا تحتفل بعيد ميلاد زوجها على طريقتها الخاصة| كلمات رومانسية وعناق (صور)

احذر.. 8 أطعمة تسبب حساسية الجسم| اعرف الفاكهة الممنوعة

غنية بالفيتامينات ومضادات الأكسدة| أبرز فوائد تناول الفراولة

الكمثرى.. تعرف على فوائدها المذهلة لجسمك| تقيك من السرطان

ماما نجوى تندم على إعلان مرضها بالسرطان وترد على رواد السوشيال ميديا
الجريدة الورقية