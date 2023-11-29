بديل صحي بتكلفة أقل| حضري خبز الشوفان واستمتعي بجسم رشيق

عند اتباع نظام غذائي لخسارة الوزن، يتم استبدال بعض الأطعمة بآخرى تكون أقل ضررًا وسعرات، ومن أبرز الأكلات التي يقوم متابعي الدايت بالامتناع عنه أو استبدالها بطعام صحي هو الخبز، خاصًة الخبز الفينو، وخلال السطور التالية نقدم لك طريقة تحضير خبز بالشوفان، والبديل الصحي للخبز العادي دون تكاليف.

خبز بالشوفان

طريقة عمل خبز بالشوفان

المقادير

- دقيق : 2 كوب (شوفان)

- ماء بارد : ثلاث أرباع الكوب

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

طريقة التحضير

في وعاء، ضعي الدقيق والملح، اخلطي المكونان حتى يتداخلا.‏

‏‏ أضيفي الماء تدريجياً وحرّكي المزيج حتى يتجانس.‏

‏‏ ادعكي المزيج بواسطة يديك لـ3 دقائق حتى تحصلي على عجينة متماسكة.‏

‏‏ قسمي العجينة إلى كرات متساوية الحجم وضعيها على صينية كبيرة منثورة بالدقيق.‏

‏أضيفي القليل من الدقيق على وجه الكرات واضغطي على هذه الأخيرة بواسطة يديك حتى ‏تحصلي على شكل دوائر.‏

‏‏ غلّفي الصينية بورق نايلون واتركيها جانباً لـ10 دقائق حتى ترتاح العجينة.‏

‏ افردي إحدى دوائر العجين على سطح منثور بالدقيق بواسطة النشابة.‏

‏ حمي مقلاة على حرارة متوسطة، ثم أضيفي دائرة العجين واطهيها لدقيقة من كل جهة وعندما ‏تنضج، ضعيها في طبق.‏

‏ أعيدي الخطوتين السابقتين حتى انتهاء الكمية.‏

‏قدمي الخبز ساخناً على سفرتك.‏

فوائد تناول الشوفان

إنقاص الوزن

دقيق الشوفان غني بالألياف القابلة للذوبان، لذلك يميل الناس إلى الشعور بالشبع بسرعة أكبر بعد تناوله مقارنة مع الأطعمة الأخرى، ويساعد الشعور بالشبع الشخص على تقليل حجم وجبته وتحقيق أهدافه في إنقاص الوزن.

تنظيم مستويات السكر في الدم

إن تناول الشوفان يُحسن من التحكم في سكر الدم، وخصوصًا عند الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن، والمصابين بمرض السكري من النوع الثاني، كما أنّه يحسن حساسية الإنسولين، وذلك لاحتوائه على ألياف البيتا- جلوكان التي تؤخر إفراغ المعدة وامتصاص الجلوكوز.

المساعدة على تخفيف الإمساك

يساعد الشوفان على تخفيف الإمساك الشديد عند كبار السّن، ممّا يقلل حاجتهم إلى استخدام المليّنات الطبيّة.

تقليل خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم

أكدت الأبحاث التي شملت مليوني شخصٍ تقريبًا أن الحمية الغذائيّة العالية بالألياف من الحبوب الكاملة مثل الشوفان ارتبطت بانخفاض خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

يخفف الإمساك

يساعد محتوى الألياف الموجودة في الشوفان على تخفيف الإمساك. تعمل الألياف بشكل رائع على عملية الهضم وتحسن أيضًا من مشاكل الإمساك بسبب تأثيرها الملين الطبيعي، يمتص محتوى الألياف الماء الموجود في الجسم ما يساعد على إضافة حجم كبير إلى البراز، ما يسرع مروره عبر الجهاز الهضمي.