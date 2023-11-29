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الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

مهرجان أم الإمارات| موعد ومكان حفل تامر حسني

تامر حسني
تامر حسني

يشارك الفنان تامر حسني في فعاليات مهرجان أم الإمارات، والذي يضم عدد كبير من نجوم الغناء العربي والخليجي، في مختلف أنحاء الدولة.

 

 

ومن المقرر ان يقام الحفل في  31 من ديسمبر القادم في العاصمة أبو ظبي، وتم طرح التذاكر عبر الموقع الإليكتروني الخاص بها.

 

نبذة عن مهرجان أم الإمارات

يُقدِّم المهرجان، الذي تُنظِّمه دائرة السياحة والثقافة أبو ظبي ، عروضاً فنية وفنانين عالميين وجولات كرنفال، ويتيح شراء مجموعة من الأزياء والإكسسوارات ومنتجات التجميل، إضافة إلى أطباق ومأكولات متنوِّعة من مطابخ العالم. وتتمحور النسخة السابقة من المهرجان حول موضوعٍ مستوحى من فترة الرخاء في خمسينيات وستينيات القرن الماضي، ليتجاوب مع مشاعر الحنين إلى الماضي لدى زوّاره بنظرة من المستقبل.

تتوزَّع فعاليات مهرجان أم الإمارات في هذه الدورة على أربع مناطق، هي منطقة التسلية، ومنطقة التشويق، ومنطقة الترفيه، وحي التسوُّق والتذوُّق، ويُقدَّم فيها مزيجٌ من التجارب المحلية والعالمية في التسوُّق، ليستمع الزوّار بمجموعة غنية من الأطعمة والمشروبات، وأنشطة متنوِّعة، تشمل جولات المتنزهات الترفيهية، وورش العمل الإبداعية العملية، والتجارب التفاعلية للألعاب الواقعية والواقع الافتراضي. وتناسب أنشطة المهرجان مختلف الأعمار، مثل اللعب في غرف الهروب، ومغامرات ألعاب الفيديو، ومنافسات كرة السلة، ومضمار سباقات سيارات الجيب، وحلبة التزلُّج وغيرها.

 

 

 

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