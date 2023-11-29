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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

8 شروط للتقديم على وظائف وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة.. إمام ومؤذن

وزارة الشؤون الإسلامية
وزارة الشؤون الإسلامية السعودية

طرحت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، عدد من الوظائف الشاغرة لحملة الثانوية للعمل في مختلف مناطق المملكة.

عبر نفاذ..التقديم على وظائف وزارة الشؤون الإسلامية

وأعلنت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني فتح باب التسجيل في وظائف (الأئمة) و (المؤذنين) لحملة (الثانوية) في مختلف مناطق المملكة، وذلك وفقًا لشروط وضوابط محددة، مشددة على ضرورة تسجيل الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد (نفاذ) عبر رقم بطاقة الأحوال، حتى يستطيع المتقدمين على الوظائف الخالية التقديم بشكل صحيح.

ووضعت الوزارة أن هناك شروط للتقديم على وظائف الأئمة والمؤذنين، أهمها الجنسية والسن.

ضوابط التقديم على وظائف المؤذنين

  1. أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
  2. ألا يقل العمر عن 18 سنة.
  3. الحصول على الشهادة الثانوية.
  4. حفظ ثلاثة أجزاء من القرآن الكريم.
  5. اجتياز الاختبار والمقابلة الشخصية.
  6. التفرغ التام للعمل.
  7. اجتياز الكشف الطبي.
  8. حُسن السيرة والسلوك، ولم يسبق أن حُكم على المتقدم بجريمة مخلة بالدين والشرف والأمانة، أو تم الفصل من العمل الحكومي بقرار نظامي.

وظائف الأئمة.. شروط التقديم 

  1. أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
  2. ألا يقل العمر عن 18 سنة.
  3. الحصول على الشهادة الثانوية.
  4. حفظ ثلاثة أجزاء من القرآن الكريم.
  5. اجتياز الاختبار والمقابلة الشخصية.
  6. التفرغ التام للعمل.
  7. اجتياز الكشف الطبي.
  8. حُسن السيرة والسلوك، ولم يسبق أن حُكم على المتقدم بجريمة مخلة بالدين والشرف والأمانة، أو تم الفصل من العمل الحكومي بقرار نظامي.

 

رابط وظائف الأئمة والمؤذنين بوزارة الشؤون الإسلامية

ولكل من يرغب في التقديم على وظائف الأئمة والمؤذنين بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عليه الدخول على الرابط التالي ..

 https://www.moia.gov.sa/career/Pages/Default.aspx

الجريدة الورقية