منظمة إنقاذ الطفولة: الجفاف والفيضانات يغرقان 27 مليون طفل في الجوع في 2022

أعلنت منظمة إنقاذ الطفولة غير الحكومية، أغرقت الظواهر الجوية المتطرفة أكثر من 27 مليون طفل في انعدام الأمن الغذائي الحاد في عام 2022 ، في 12 من البلدان الأكثر عرضة لتغير المناخ .

هذا الرقم أعلى بنسبة 135٪ مما كان عليه في عام 2021 ، وفقا لتحليل البيانات الذي نشرته المؤسسة الخيرية البريطانية قبل مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (COP 28) ، الذي يفتتح في دبي يوم الخميس.

يمثل الأطفال ما يقرب من نصف 57 مليون شخص يعانون من أزمة غذائية في هذه البلدان ال 12 في عام 2022 بسبب الجفاف والفيضانات وغيرها من الظواهر الجوية المتطرفة، وفقا لبيانات من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC)، وهي مبادرة تدعمها الأمم المتحدة ومختلف المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الدولية لوصف شدة حالات الطوارئ الغذائية.

ومن بين 12 دولة، كانت إثيوبيا والصومال موطنا لما يقرب من نصف الأطفال البالغ عددهم 27 مليون طفل يواجهون هذه المستويات من انعدام الأمن الغذائي، وفقا لمنظمة إنقاذ الطفولة.

"عندما تصبح الظواهر الجوية المرتبطة بالمناخ أكثر تواترا وتطرفا، سنشهد عواقبها الوحشية المتزايدة على حياة الأطفال"، حذرت المديرة التنفيذية لمنظمة إنقاذ الطفولة، إنغر آشينغ.

تدعو المؤسسة الخيرية COP28 إلى اتخاذ إجراءات ضد تغير المناخ ، لا سيما من خلال الاعتراف بالأطفال باعتبارهم "جهات فاعلة رئيسية في التغيير" ، ولكن أيضا لاتخاذ إجراءات ضد الأسباب الأخرى لانعدام الأمن الغذائي ، مثل منع النزاعات أو تعزيز النظم الصحية.

وتشير المنظمة غير الحكومية إلى أن الأمطار الغزيرة الأخيرة المصحوبة بفيضانات شديدة قد دفعت 650,000 شخص إلى الفرار من منازلهم، نصفهم تقريبا من الأطفال.

في باكستان، لا يزال أكثر من مليوني طفل يعانون من نقص التغذية بعد أن ضربت الفيضانات ثلث البلاد في عام 2022.

وعلى الصعيد العالمي، تقدر منظمة إنقاذ الطفولة أن واحدا من كل ثلاثة أطفال في جميع أنحاء العالم (774 مليونا) يعيش في فقر أثناء تعرضه للظواهر الجوية القاسية.

في تقرير نشر الأسبوع الماضي ، أشارت منظمة إنقاذ الطفولة إلى أنه بحلول عام 2023 ، كان 17.6 مليون طفل يواجهون الجوع منذ الولادة.