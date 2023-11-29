تفاصيل إيداع الضمان الاجتماعي لشهر ديسمبر 2023

معاش الضمان الاجتماعي.. بات من أبرز الموضوعات بالمملكة العربية السعودية اليوم تزامنًا مع اقتراب إيداع الدفعة الـ 24 من معاش الضمان الاجتماعي الشهري للمواطنين السعوديين المستفيدين منه.

يذكر أن الضمان الاجتماعي سوف يقوم بإيداع دفعته الجديدة الخاصة بشهر ديسمبر 2023م، قبل موعده ليكون غدًا الخميس الموافق 30 نوفمبر، بدلًا من يوم 1 ديسمبر والموافق يوم الجمعة نظرًا لكونه يصادف يوم الإجازة الأسبوعية بالمملكة العربية السعودية.

ومن المقرر أن يودع الضمان الاجتماعي معاش شهر ديسمبر بدءًا من الساعات الأولى من صباح غد وذلك للمستفيدين المسجلين في الضمان الاجتماعي، بجانب من صدرت لهم نتائج الأهلية لدورة ديسمبر عبر البطاقة الرقمية للمستفيدين.

الضمان الاجتماعي..طريقة الاستعلام عن نتائج الأهلية

تحميل تطبيق HRSD

تسجيل الدخول إلى التطبيق.

انتقل إلى حسابي أسفل الشاشة.

انتقل إلى البطاقة الرقمية.

الضغط على خانة التفاصيل ستظهر لك نتائج الأهلية.

معاش الضمان الاجتماعي.. موعد الصرف

ومن المقرر أن يتم صرف معاش الضمان الاجتماعي غدًا وهو نفس موعد صرف راتب التقاعد للمستفيدين من نظام التأمينات الاجتماعية حيث يتم صرف الراتب أول الشهر الميلادي لكن إن تصادف مع يوم الجمعة يتم تقديم الراتب ليوم واحد أما إن تصادف يوم الإيداع مع يوم السبت يتم التأجيل إلى يوم الأحد.

يذكر أن عمليات تقديم الاعتراضات على عدم الأهلية بالنسبة لمن لم تشملهم دفعة ديسمبر مستمرة حتى الآن.

يشار إلى أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أطلقت البطاقة الرقمية لمستفيدي الضمان الاجتماعي، والتي تتيح لحامليها إمكانية استخدامها كمشهد ضماني، يثبت بأنه أحد المستفيدين المؤهلين في برنامج الضمان الاجتماعي.

وتأتي مبادرة البطاقة الرقمية ضمن العديد من المبادرات التي تقوم بها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ضمن برنامج تطوير المنظومة الرقمية لقطاع التنمية الاجتماعية والذي يعمل على تطوير ورقمنة الخدمات المقدمة، بما يسهل الوصول إليها، ويعزز مستوى الذكاء الرقمي.