الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

دنيا ودين

من علامات حسن الخاتمة

فضل من مات يوم الجمعة

مصلي
مصلي

الموت يوم الجمعة.. قال رسول الله "صلى الله عليه وسلم": "إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم عليه السلام، وفيه قبض وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فإن صلاتكم معروضة علي" قالوا يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت "وقد بليت" قال "إن الله عز وجل قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء عليهم السلام" رواه أبو داود.

 

 

الموت يوم الجمعة من علامات حسن الخاتمة

يعد الموت يوم الجمعة من علامات حسن الخاتمة، بما روى عن النبي -صلى الله عليه وسلم- من حديث عبد الله بن عمر"ما من مسلم يموت يوم الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر".

وكذلك من فضل الموت يوم الجمعة، تواجد عدد من المصلين في المسجد لأداء صلاة الجمعة، ويصلون الجنازة على الميت.

 

بركة يوم الجمعة

وعن بركة يوم الجمعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه "خيرُ يومٍ طلعت عليه الشَّمس يومُ الجمعة؛ فيه خُلق آدم، وفيه أُدْخِلَ الجنةَ، وفيه أُخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة" أخرجه مسلم وأحمد.

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