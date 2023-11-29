طارق الطاروطى: دعم الدولة لصناعة الذهب يلعب دورًا حاسمًا في تعزيز قدرتنا التنافسية

فى ختام المعرض الدولى للذهب "نبيو"

صرح طارق الطاروطى العضو المنتدب والمدير العام التنفيذي لاحدى شركات تجارة الذهب أن المشاركة في معرض نيبو للذهب والمجوهرات فرصة رائعة لشركات الذهب لعرض منتجاتها وابتكاراتها الجديدة. كما إنها مناسبة جيدة لتبادل الأفكار والخبرات مع الشركات الأخرى وتسهم في بناء شبكة واسعة من العلاقات التجارية الخارجية جاء هذا خلال حفل ختام المعرض الدولى للذهب"نبيو" والذى افتتحه وزير التموين والتجارة الداخلية خلال الفترة من ٢٦ _٢٨نوفمبر الجارى مؤكدا أن المشاركة تأتى تأكيدًا لدعم الشركة لجهود الحكومة المصرية في تعزيز صناعة الذهب والمجوهرات وتحقيق رؤية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي في بناء الجمهورية الجديدة.

وقال الطاروطى ان شركة "نيو إيجيبت جولد" تثمن جهود الدولة في دعم صناعة الذهب والمجوهرات وتشجع التصدير وتطوير الصناعة في مصر. و أشار الأستاذ طارق الطاروطى إن دعم الدولة اللامتناهي والاهتمام المستمر بتلك الصناعة يلعب دورًا حاسمًا في تعزيز قدرتنا التنافسية على المستوى العالمي وتحقيق التميز.

وتعتبر صناعة الذهب والمجوهرات من الصناعات الرئيسية في مصر، حيث تتميز بالتراث العريق والجودة العالية التي يتم تقديمها. وتعد شركة "نيو إيجيبت جولد" إحدى الشركات الرائدة في هذا المجال حيث تمتلك مجموعة متنوعة من المنتجات عالية الجودة والتصميمات الرائعة. وتسعى الشركة جاهدة لزيادة إنتاجها وتوسيع حضورها في الأسواق المحلية والعالمية. كما إن فتح أسواق جديدة وزيادة الإنتاجية هما أحد أهم الأهداف التي تتطلع شركة "نيو إيجيبت جولد" إليها.