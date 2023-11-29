ضبط عامل بالمنيا يستولي على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بالمواطنين

ضبط قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن المنيا، في ضبط عامل بالمنيا يستولى على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بالمواطنين.

تمكن قطاع الأمن العام ، بمشاركة الأجهزة الأمنية المعنية من ضبط عامل- مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة لقيامه بالاستيلاء على أموال عملاء البنوك من خلال سرقة بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم بأسلوب انتحال صفة موظفى خدمة عملاء أحد البنوك والادعاء بإيقاف حساباتهم البنكية لعدم تحديثها.

كما اعترف بارتكابه 8 وقائع بذات الأسلوب وبفحص هاتفه المحمول تبين وجود العديد من الرسائل الدالة على نشاطه الإجرامى، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.

ضبط مهندس حاول تهريب مخدرات داخل حقائبة بمطار القاهرة

كما تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن المنافذ من ضبط (مهندس- مقيم بالقاهرة) أثناء إنهاء إجراءات سفره على متن إحدى الرحلات الجوية بميناء القاهرة الجوى، وبحوزته (كمية من المواد المخدرة المتنوعة "الحشيش، الهيدرو، الكيتامين" - أقراص مخدرة) مخبأة داخل إحدى حقائبه.

وبمواجهته أقر بملكيته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد التعاطى وتم إتخاذ الاجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لإحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ والموانىء المختلفة للبلاد وإتخاذ كافة التدابير والإجراءات التأمينية اللازمة.