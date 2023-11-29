النائبة حياة خطاب تشيد بالدور المصري في اليوم العالمي للتضامن مع فلسطين

قالت النائبة حياة خطاب عضو مجلس الشيوخ، ان موقف مصر مشرف وعظيم تجاه القضية الفلسطينية ، موضحة ان جهود مصر المبذولة طيلة الايام الماضية درس وطني لمساندة الدول الشقيقة ، مشيدة بموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي ودوره في دعم القضية الفلسطينية وتمديد الهدنة للتخفيف من معاناة الفلسطينين.

واشارت خطاب الي ان تمديد الهدنة ووقف اطلاق النار يواكب اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني ، مؤكدة ان التاريخ سيسجل بحروف من نور الجهود المصرية لمساندة الاشقاء الفلسطينين ، مشيدة بموقف الشعب الفلسطيني ومقاومته للاحتلال بكل بسالة وصمود ، قائلة: "تحية من قلوبنا لفلسطين".

واضافت خطاب خلال تصريحات لها اليوم الاربعاء ان الدولة المصرية كان لها دور كبير في إقرار هدنة بين الفلسطينين والاسرائليين وايضا لها دور كبير في تمديد الهدنة من أجل تخفيف المعاناة علي الشعب الفلسطيني العظيم الذي دافع بكل قوة عن ارضه رافضا التهجير .

واوضحت عضو مجلس الشيوخ أن جهود مصر ورئيسها عبد الفتاح السيسي منذ بداية الحرب اتت بثمارها ، موضحة أن الرئيس السيسي قام بعمل لقاءات عدة مع رؤساء العالم واجرى العديد من الاتصالات وعقد مؤتمرات للوقوف بجانب فلسطين ، بجانب فتح معبر رفع أمام الفلسطينين وادخال المساعدات الإنسانية و الإغاثية والطبية والوقود إلى قطاع غزة، مؤكدة ان مصر دائما ساندة للدول العربية في أزماتها .