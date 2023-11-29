استشهاد طفلين فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في جنين

استشهد، اليوم الأربعاء، طفلان فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانها المُستمر على مدينة "جنين" ومخيمها بشمال الضفة الغربية.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان صحفي إن طفلين استُشهدا نتيجة إصابتهما برصاص قوات الاحتلال في مدينة جنين.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على مخيم "جنين"، حيث شنت حملة اعتقالات واسعة، وأخلت مواطنين من منازلهم في حي الدمج وسط مواجهات عنيفة.

وقالت مصادر أمنية ومحلية فلسطينية إن قوات الاحتلال وتحت تهديد السلاح أرغمت الأهالي في حي الدمج على إخلاء منازلهم بعد عملية تدمير واسعة للمنازل والشوارع في الحي، وقصفت منزلا من طائرة مسيرة.

وشنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في المخيم. وجرفت جرافات الاحتلال البنية التحتية من شبكات مياه وكهرباء وصرف صحي، ودمرت عدة مركبات في المخيم.

واختطفت قوات الاحتلال أحد المُصابين من سيارة الإسعاف خلال نقله إلى المستشفى.