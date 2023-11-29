العراق والاتحاد الأوروبي يبحثان عددًا من القضايا والملفات المشتركة

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط العراقي محمد علي تميم، اليوم الأربعاء، مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق توماس سايلر، والوفد المرافق له، عددا من القضايا والملفات المشتركة، من بينها استعراض نتائج المرحلة الثالثة من مشروع إعادة اعمار المناطق القديمة في محافظتي البصرة ونينوى بالتعاون مع منظمة اليونسكو".

واستعرض الجانبان خلال اللقاء وفقا للوكالة الوطنية العراقية"نينا"،آليات توقيع الاتفاق التمويلي المشترك بين العراق والاتحاد الاوربي لتمويل عدد من المشاريع والفعاليات الاقتصادية، من بينها تطوير القطاع الخاص، وتنفيذ خطة عودة النازحين".

وأكد وزير التخطيط خلال اللقاء أن الحكومة العراقية حريصة على تعزيز وتطوير التعاون مع دول الاتحاد الاوربي في مختلف المجالات، مثمنا دور البعثة ورئيسها في تقديم الدعم لجهود الحكومة العراقية".