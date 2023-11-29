منطقة سوهاج الأزهرية تدعو طلابها للمشاركة في "جائزة الدولة للمبدع الصغير"

تدعو منطقة سوهاج الأزهرية طلابها بمختلف المراحل الدراسية للمشاركة في «جائزة الدولة للمبدع الصغير»، في دورتها الرابعة عن العام الحالي 2023/2024، والتي ينظمها المجلس الأعلى للثقافة، تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، حرم رئيس الجمهورية، وينتهي التقديم يوم الأحد 31 ديسمبر 2023.

وتنقسم الجائزة للعام الحالي إلى فئتين عمريتين، الفئة العمرية الأولى من سن 5 حتى 12 سنة، والفئة العمرية الثانية من فوق سن 12 وحتى 18 سنة، ولكل فئة عمرية جائزتان لتصبح أربع جوائز في كل فرع، قيمة كل منها 40 ألف جنيه مصري.

وتم اختيار موضوع المسابقة هذا العام عن «نصر أكتوبر»، وذلك بمناسبة احتفال مصر بمرور خمسين عامًا على انتصارات أكتوبر المجيد، ويمكن للراغبين معرفة الشروط والتفاصيل والتقدم إلكترونيًّا عبر الموقع الالكتروني الخاص بالجائزة (www.ckp.eg).

وفي سياق متصل واصل الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، متابعاته للمعاهد المرشحة لنيل اعتماد الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد بحضور الدكتور أحمد عبد العال، مدير إدارة الجودة بالمنطقة.

وتفقد الدكتور حمادي معاهد شندويل البلد الإبتدائي التابع لإدارة المراغة الأزهرية، مباني عنيبس الإبتدائي، فتيات نزة المحزمين الإعدادي الثانوي التابعين لإدارة جهينة الأزهرية.

وأكد رئيس الإدارة المركزية، حرص المنطقة التام على دعم المعاهد المرشحة للجودة ومراجعة المعايير والاشتراطات اللازمة لنيل الاعتماد، موضحاً أن منطقة سوهاج تخطو بقوة في زيادة عدد المعاهد الحاصلة على الجودة والاعتماد على مستوى المناطق الأزهرية.

وفى سياق جولته بجهينة افتتح الدكتور أحمد حمادي، المعرض الفني للتربية الفنية والخط العربي لمعاهد إدارة جهينة، والذي أقيم بمعهد فتيات جهينة الإعدادى الثانوي، بحضور الدكتور محمود ماهر موجه عام التربية الفنية، استعرض الدكتور حمادي الأعمال الفنية، معرباً عن إعجابه بمستويات أعمال الطلاب وحسن تنظيم المعرض، داعياً الطالبات للتعبير عن مواهبهم الفنية ومواصلة التفوق الدراسي لتحقيق أفضل المراكز على مستوى الجمهورية.