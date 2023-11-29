رئيس مياه أسيوط يتفقد صرف صحي درنكة للاطمئنان على تحقيق الاستفادة القصوى

تفقد المهندس علي الشرقاوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، يرافقه منفذين المشروع وفريق المشاركة المجتمعية وذلك لتفقد القرية لاستكمال باقي الوصلات للاستفادة من المشروع.

جدير بالذكر أن محطة صرف صحي قرية درنكة ممولة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، مشروع دعم الحلول المتكاملة للمياه.

وأكد رئيس الشركة، أن المشروع يحقق استفادة لــ 11 ألف نسمة فضلًا عن 3 ملايين زائر سنويًا لمسار رحلة العائلة المقدسة بالدير ويضم 3 محطات رفع هي (محطة رفع دير درنكة الفرعية- محطة رفع دير درنكة المدمجة- محطة رفع درنكة الجديدة الرئيسية) و21 كيلو متر طولي شبكات انحدار و9 كيلو متر طولي خطوط الطرد و3 آلاف وصلة منزلية، موضحاً أن المشروع مقسم إلى 12 منطقة سكنية وأن الشركة تخطو خطوات صائبة نحو تحقيق هدفها وهو كوب مياه نظيف وصرف صحى آمن.