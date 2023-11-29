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الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 24 فلسطينيا من الضفة الغربية المحتلة

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي

 

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، 24 فلسطينيا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

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إصابة 4 فلسطينيين أحدهم بجروح خطيرة برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مدينة غزة

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استشهاد طفل فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي شمال شرق الضفة الغربية

وقالت مصادر أمنية فلسطينية، إنه تم اعتقال 7 أشخاص من محافظة "الخليل" الواقعة جنوب الضفة، واثنين من مخيم "عقبة جبر" في أريحا شرقها.

وأضافت المصادر أنه جرى اعتقال 5 من رام الله بوسط الضفة، و8 من "نابلس"، واثنين من "جنين" شمالا.

وكانت مؤسسات الأسرى الفلسطينية قد أعلنت أمس ارتفاع حصيلة الاعتقالات في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر الماضي إلى أكثر من (3290). وكانت غالبية الاعتقالات في محافظة "الخليل" الأكبر مساحة وسكانا.

وفي سياق متصل نظمت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وقفة تضامنية اليوم /الأربعاء/ بمناسبة "اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني"وذلك بمشاركة الأمناء العامين المساعدين وكبار موظفي الأمانة العامة للجامعة العربية.

وبدأت الوقفة التضامنبة بعزف النشيد الوطني لدولة فلسطين.. وقد ارتدى المشاركون في الوقفة التضامنية الكوفية الفلسطينية التي تحمل شعار الاحتفالية "غزة في القلب".

وقد أناب الأمبن العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة السفير الدكتور سعيد أبو علي لإلقاء كلمة تتضمن رسالة التضامن العربي مع الشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة.

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