أقدم شاب علي التخلص من حياته شنقًا، بقرية طحانوب بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، وجرى نقل الجثمان لمستشفى شبين القناطر العام ، تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق، والتي صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي، وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهل المتوفي.

شاب ينهي حياته شنقًا بطحانوب بشبين القناطر

وكانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارًا من شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، بمصرع س. ع 35 عامًا، مقيم قرية طحانوب دائرة مركز شرطة شبين القناطر.

جرى على الفور انتقال الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين شنق المجني عليه لنفسه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.

محاكمة المتهمين بمقتل عامل نظافة بشبرا الخيمة

كما تواصل محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، اليوم الأربعاء ، محاكمة الـ 7 متهمين بقتل المجني عليه محمد نصر، 35 سنة، عامل نظافة، مع سبق الإصرار والترصد، بسبب خلافات على سرقة مركبة توك توك، حيث قاموا بخطفه بالإكراه وقيدوه واحتجزوه عنوة عنه داخل عين مستعدين عليه بالضرب والتعذيب، حتى لقي مصرعه.

وجاء في أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 5083 /2023 جنح ثان شبرا الخيمة أنه في يوم 2023/05/09، قام المتهمون جميعًا، إبراهيم. ع. إ (محبوس)، ومحمد. ع. إ (محبوس)، وإسلام. ر. ح. (محبوس)، وأحمد س. ع. (محبوس)، ومحمد. ي. م. (محبوس)، ونادر. س. ع. (محبوس)، وسامح ا. م. (هارب)، بالمشاركة في خطف وتعذيب وقتل المجني عليه.

وتابع أمر الإحالة أنه في غضون شهري 11 و12 لعام 2023 أن المتهمين جميعًا بدائرة بدائرة ثان شبرا الخيمة، قتلوا عمدًا المجني عليه محمد نصر عبد الحافظ خفاجي مع سبق الإصرار، إذ نفاذًا لذلك الغرض عقدوا العزم وبيتوا النية على إنقاذ مشروعهم الإجرامي المتفق عليه، وذلك بأن تعدوا عليه بالضرب بالأيدي والأرجل والأسلحة البيضاء وسكب المياه المغلية على جسده قاصدين من فعلتهم إزهاق روحه فأحدثوا به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية الخاص به المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته.

وقد اقترنت تلك الجنابة بجنايتي الخطف بالإكراه والاحتجاز المصحوب بالتعذيبات البدنية المعاقب عليهما بالمواد ۲۸۰، ۳۸۲، ۳۹۰ الفقرة الأولى من قانون العقوبات إذ أنه في ذات الزمان والمكان توجه المتهمون لمحل المجني عليه فخطفوه بالإكراه وقيدوا وثاقه واحتجزوه عنوة عنه داخل عين تلتها أخرى متعدين عليه بالضرب والتعذيب بهما، فأحدثوا به الإصابات على النحو السالف سرده بعاليه والتي أودت بحياته على النحو المبين بالأوراق، وقد حازوا وأحرزوا بغير ترخيص ومسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية أسلحة بيضاء - مطوتين - وكتر وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص - أشياء صلبة ومياه ساخنة - على لنحو المبين بالأوراق.