إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم “تروسيكل وتوك توك” بالفيوم

شهد طريق قرية حلفا بمركز إطسا في محافظة الفيوم، وقوع حادث تصادم بين تروسيكل وتوك توك، تسبب في إصابة 6 أشخاص، وعلى الفور تم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام.

تفاصيل الحادث تعود عندما تلقت شرطة النجدة الفيوم، بلاغًا بوقوع حادث تصادم بين تروسيكل وتوكتوك، بطريق قرية حلفا بمركز إطسا، وعقب الإبلاغ إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلي مكان الحادث.

بالإنتقال والفحص تبين وجود 6 مصابين، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

إصابة 12 شخص في إنقلاب ميكروباص بطريق الفيوم

وأصيب 12 شخصًا، في حادث إنقلاب ميكروباص على طريق “الفيوم القاهرة الصحراوي” ناحية مدخل مدينة سنورس بالفيوم، وتم نقل المصابين إلي مستشفي الفيوم الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وتلقت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، بلاغًا بوصول حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بطريق الفيوم القاهرة الصحراوي، ووجود مصابين، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث.

وتبين إصابة 12 شخصا بإصابات تراوحت بين بسيطة ومتوسطة، وتم نقل المصابين لمستشفى الفيوم الجامعي، وإيداعهم في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.كما تم إزالة آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، ووضع السيارة المنقلبة في المنطقة الصحراوية المتاخمة لطريق الفيوم الصحراوي ، وتحرر المحضر اللازم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.



