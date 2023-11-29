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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

رئيس COP28: لابد من الاتفاق على خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بحلول 2030

سلطان الجابر وزير
سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا الإماراتي

قال سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي الرئيس المعيّن لمؤتمر الأطراف حول المناخ "COP28"، إنه تم إحراز تقدم كبير في الأسابيع الأخيرة بشأن الجوانب الرئيسية للاتفاق في الاجتماع الحاسم الذي يبدأ في دبي هذا الأسبوع.

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وأضاف “الجابر” أن التوصل إلى اتفاق للحفاظ على الآمال عند 1.5 درجة مئوية أمر في متناول اليد، لافتا إلى أن موافقة البلدان على مخطط لإنشاء صندوق للفئات الأكثر ضعفا، والتوصل إلى اتفاق بشأن تمويل المناخ.

مؤتمر COP28

وأكد الرئيس المعين لـ "COP28" أن الزخم الإيجابي يعني أن العالم يمكن أن يتفق على خريطة طريق قوية لمؤتمر "COP28"، وهي خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بحلول عام 2030 بما يلبي النصائح العلمية.

وتابع: "يجب أن أكون متفائلًا بحذر، لكنني أمتلك الأدوات والقوة التي أختبرها اليوم والتي ستسمح لنا بتحقيق نتيجة غير مسبوقة نأمل جميعا في تحقيقها".

ارتفاع درجة الحرارة

وواصل قائلا: "العودة إلى المسار الصحيح، وضمان قبول العالم لفهم واضح لخريطة الطريق حتى عام 2030، من شأنها أن تبقي ارتفاع درجة الحرارة فوق مستويات ما قبل الصناعة 1.5 درجة مئوية 2.7 فهرنهايت، هو هدفي الوحيد".

الجريدة الورقية